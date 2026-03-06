Περίπου 50 ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έριξαν γύρω στις 100 βόμβες στο σημείο, το οποίο, σύμφωνα με τον IDF, βρισκόταν κάτω από το «συγκρότημα της ηγεσίας» του Ιράν στην Τεχεράνη, εκτεινόταν σε πολλούς δρόμους και περιλάμβανε «πολλές εισόδους και αίθουσες για συγκεντρώσεις ανώτερων μελών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX — Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026

«Το υπόγειο καταφύγιο χτίστηκε κάτω από το συγκρότημα και αποτελούσε ένα ασφαλές μέσο έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση του πολέμου από τον ηγέτη, ο οποίος εξοντώθηκε πριν προλάβει να το χρησιμοποιήσει», αναφέρει ο στρατός, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ σε μια επίθεση το Σάββατο, «το συγκρότημα συνέχισε να χρησιμοποιείται από ανώτερα μέλη του ιρανικού καθεστώτος».

Η Μονάδα 8200 και η Μονάδα 9900 της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών – οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση σημάτων και οπτικών πληροφοριών, αντίστοιχα – χαρτογράφησαν την περιοχή μετά από μια προσπάθεια που διήρκεσε χρόνια, καθιστώντας δυνατή τη σημερινή «ακριβή» επίθεση, σύμφωνα με τον IDF.

Ο IDF έχει επιτεθεί σε τοποθεσίες στο «συγκρότημα της ηγεσίας» του Ιράν στην Τεχεράνη αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Στην πρώτη επίθεση του πολέμου αυτού, ο IDF χτύπησε και σκότωσε τον Χαμενεΐ στο «παλάτι» του, όπως αποκαλείται, το οποίο αποτελεί μέρος του κτιριακού συγκροτήματος. Μια άλλη επίθεση σε ένα κοντινό κτίριο σκότωσε οκτώ ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το στρατό. Την Τρίτη, ο IDF δήλωσε ότι χτύπησε αρκετές τοποθεσίες στο συγκρότημα, συμπεριλαμβανομένου του προεδρικού γραφείου του Ιράν και της έδρας της Ανώτατης Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.