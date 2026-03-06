Ουκρανία και Ρωσία προχώρησαν αυτή την εβδομάδα σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, όπως ανακοίνωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, η ανταλλαγή αφορούσε 1.000 άτομα, ενώ οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται.

Ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι «αυτή την εβδομάδα η Ουκρανία και η Ρωσία πραγματοποίησαν μια ακόμη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν 1.000 άνθρωποι – βάσει των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά την πορεία των πρόσφατων τριμερών συνομιλιών στη Γενεύη με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών».

Όπως επισήμανε ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή χάρη «στις συνεχιζόμενες και λεπτομερείς ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις» που διεξήχθησαν «με υπόδειξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και τις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται περαιτέρω πρόοδος», πρόσθεσε ο Γουίτκοφ, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας.