Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (5/3) ότι αξιωματούχοι του Ιράν απευθύνθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την ελπίδα επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Τηλεφωνούν, λένε “Πώς μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία;”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Είπα “είναι λίγο αργά” και τώρα εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε περισσότερο απ’ ό,τι αυτοί». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν, καθώς ο Τραμπ πανηγύριζε για την πρόοδο των ΗΠΑ έως τώρα, υποστηρίζοντας ότι ο στρατός «συνεχίζει να καταστρέφει πλήρως τον εχθρό». Ο αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποιο πρόσωπο από την ιρανική πλευρά φέρεται να ήρθε σε επαφή, ούτε αν υπήρξε κάποια σοβαρή προσπάθεια για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Το δίκτυο CNN μετέδωσε την Τετάρτη ότι ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν διαμηνύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, πως θα μπορούσαν να ετοιμαστούν για να ξεκινήσουν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους, δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη και οι πιθανές «εκτός τροχιάς» συνομιλίες θεωρούνται απίθανο να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.

Η στρατιωτική πορεία των επιχειρήσεων

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» στον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με τους υπέροχους ισραηλινούς εταίρους, συνεχίζει να καταστρέφει πλήρως τον εχθρό, πολύ μπροστά από το πρόγραμμα και σε επίπεδα που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί», τόνισε ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ ενθάρρυνε ακόμη Ιρανούς διπλωμάτες «σε όλο τον κόσμο» να ζητήσουν άσυλο. «Καλούμε επίσης τους Ιρανούς διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο να ζητήσουν άσυλο και να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε ένα νέο και καλύτερο Ιράν με μεγάλες δυνατότητες», δήλωσε ο Τραμπ σε μια άσχετη εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενώ ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η χώρα του περνά στη «νέα φάση» του πολέμου με το Ιράν, έχοντας πραγματοποιήσει 2.500 επιθέσεις με περισσότερα από 6.000 όπλα.