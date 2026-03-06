Σε λίγους μήνες η Αθήνα θα είναι ο αμφιτρύωνας του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, φιλοξενώντας και πάλι το φάιναλ φορ της Euroleague. Mετά από σχεδόν 20 χρόνια καθώς στο ΟΑΚΑ είχε διεξαχθεί η διοργάνωση του 2007 όπου o Παναθηναϊκός είχε στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, ενώ η σεζόν στη Euroleague κορυφώνεται και οι ομάδες μπαίνουν στην τελική ευθεία για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν όψει των πλέι οφ.

Ο νέος CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο βρίσκεται στην Αθήνα και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να γνωρίσει από κοντά τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του «2026 Euroleague Final Four Athens», Δημήτρη Φραγκάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ανδρών συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την οργανωτική προετοιμασία της διοργάνωσης, καθώς και ευρύτερες πτυχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη του μπάσκετ στην Ευρώπη, ενώ ανταλλάχθηκαν και απόψεις για το μέλλον της Euroleague και τη θέση της Ελλάδας μέσα στο ευρωπαϊκό μπασκετικό περιβάλλον.

Η συνάντηση γνωριμίας των δύο ανδρών, περιστράφηκε κυρίως γύρω από τα τρέχοντα θέματα που αφορούν το οργανωτικό κομμάτι, αλλά και τα επόμενα βήματα για το φάιναλ φορ της Αθήνας, το οποίο θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Μαΐου 2026 στo εμβληματικό Telecom Center Athens, ίσως το καλύτερο γήπεδο αυτή στην Ευρώπη.

Ο Δημήτρης Φραγκάκης μεταξύ άλλων, υπογράμμισε στον Τσούς Μπουένο τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στη φιλοξενία και την επιτυχή διοργάνωση του Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, τονίζοντας τη βούληση όλων των εμπλεκόμενων φορέων να συμβάλουν στην άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης, καθώς και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της φήμης της χώρας μας ως προορισμού και φιλοξενίας κορυφαίων αθλητικών διοργανώσεων.

Στη συνάντηση του CEO της Euroleague με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του «2026 EuroLeague Final Four Athens» συμμετείχε και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Επιτροπής, Γιώργος Μαυρίκης.