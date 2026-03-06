Ο τεχνικός της Μπέτις, Μανουέλ Πελεγκρίνι, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό και στάθηκε στην εμπειρία που έχει το «τριφύλλι» από τη συμμετοχή του στις διεθνείς διοργανώσεις.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Πελεγκρίνι:

«Έχουν παίξει πολλές φορές στο Champions League και σε άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε είναι συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις διοργανώσεις. Προσωπικά, δεν κρίνω πραγματικά τις ομάδες ως πιο δύσκολες ή πιο εύκολες με βάση τις προηγούμενες εμφανίσεις τους, αλλά περισσότερο με βάση το πού βρισκόμαστε και οι δύο αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη φόρμα μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να προκριθούμε στον επόμενο γύρο. Και για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια μας στο έπακρο. Γι’ αυτό έχουμε ένα ρόστερ, για να προσπαθήσουμε να ανταγωνιστούμε και στις δύο διοργανώσεις αυτή την περίοδο.»