Το έργο «Οραμα του Ζαχαρία στον ναό» (1633)—που απεικονίζει την ιστορία του αρχιερέα Ζαχαρία, ο οποίος ενημερώνεται από τον άγγελο Γαβριήλ ότι αυτός και η ηλικιωμένη γυναίκα του θα αποκτήσουν έναν γιο, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή—εμφανίστηκε ξανά από μια ιδιωτική συλλογή.

Ο διευθυντής του Ρεϊκσμουζέουμ, Τάκο Ντίμπιτς, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα «όμορφο παράδειγμα» της ικανότητας του νεαρού Ρέμπραντ να αφηγείται ιστορίες και ότι αναδεικνύει την εξέλιξη του στυλ του, το οποίο είναι πιο σκιαγραφικό.

Ο πίνακας του 1633 είχε αποδοθεί λάθος το 1960, με σημαντικές αμφιβολίες για την αυθεντικότητα του έργου να εκφράζονται από τον μελετητή Χορστ Γκέρσον το 1969 και το Πρόγραμμα Έρευνας του Ρέμπραντ το 1986. Ωστόσο, οι σύγχρονες τεχνικές σάρωσης έπεισαν το Ρεϊκσμουζέουμ ότι ο πίνακας είναι έργο του Ρέμπραντ.

Σε άρθρο του The Burlington Magazine, οι επιμελητές του Ρεϊκσμουζέουμ για τη ζωγραφική του 17ου αιώνα, Τζόναθαν Μπίκερ και η ερευνήτρια πίνακων Πέτρια Νόμπλ—οι οποίοι εξέτασαν το έργο τα τελευταία δύο χρόνια—υποστηρίζουν ότι ο πίνακας «αποκλείστηκε λανθασμένα από το έργο του Ρέμπραντ από τα μέσα του 20ού αιώνα, βασιζόμενοι στην αξιολόγηση μέσω φωτογραφικών αναπαραγωγών και όχι από άμεση εξέταση».

Ο πίνακας εξαφανίστηκε από τη δημόσια θέα το 1961, όταν πουλήθηκε από τον έμπορο έργων τέχνης Π. ντε Μπουέρ σε έναν ιδιώτη συλλέκτη. Μετά την κληρονομιά του από τα δύο παιδιά του ιδιοκτήτη, αυτοί αποφάσισαν να συντηρήσουν τον σκοτεινιασμένο πίνακα. Επικοινώνησαν με το Ρεϊκσμουζέουμ για να ζητήσουν τη γνώμη του σχετικά με το αν ο πίνακας ήταν έργο κάποιου άλλου καλλιτέχνη, όπως ο Γιαν Λίβενς ή ο Σαλόμον Κόνινκ, λέει ο Μπίκερ στην The Art Newspaper.

Ένα παρόμοιο έργο στο Staatliches Museum Schwerin στη Γερμανία—που συχνά αποδίδεται στον Κόνινκ, σύμφωνα με το άρθρο του Burlington—θεωρείται ότι είναι αντίγραφο ενός αυθεντικού έργου του Ρέμπραντ, το οποίο το Πρόγραμμα Έρευνας του Ρέμπραντ είχε υποθέσει ότι είχε χαθεί.

Χρησιμοποιώντας τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν και στην αποκατάσταση της Νυχτερινής Φρουράς (1642), το Ρεϊκσμουζέουμ διαπίστωσε ότι τα χρωστικά των χρωμάτων στον ιδιωτικά κατέχόμενο πίνακα ταίριαζαν με αυτά των έργων του Ρέμπραντ από την ίδια περίοδο· ότι η τεχνική και η συσσώρευση των στρωμάτων ήταν παρόμοια· και οι σαρωτές μακρο-ΧΡΦ έδειξαν χαρακτηριστικές αλλαγές στη σύνθεση, σύμφωνα με δήλωση του μουσείου. Η ανάλυση του ξύλινου πάνελ επιβεβαίωσε την ημερομηνία του 1633, που είναι χαραγμένη πάνω στο έργο.

«Πριν, είχαμε μόνο ασπρόμαυρες φωτογραφίες και όλοι οι συγκρίσεις γίνονταν από μνήμης», είπε ο Μπίκερ. «Είμαστε πολύ τυχεροί που είχαμε τη δυνατότητα να δούμε αυτόν τον πίνακα από κοντά και να εφαρμόσουμε όλες τις τεχνικές μας πάνω του… Είναι μια πολύ συναισθηματική στιγμή να βρούμε έναν ακόμα Ρέμπραντ».

Ο Ντίμπιτς δήλωσε ότι ο πίνακας αναδεικνύει πώς ο νεαρός καλλιτέχνης μπορούσε ήδη να απεικονίσει την κίνηση και τις χρυσές ανταύγειες, με ορισμένα τμήματα να χρησιμοποιούν πιο χαλαρές πινελιές. «Βρισκόταν στην Άμστερνταμ για τρία χρόνια και ζωγράφιζε κυρίως πορτρέτα, αλλά αυτός ο πίνακας δίνει μια όμορφη εικόνα της ανάπτυξής του», είπε.

Παρά το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμοι, ο πίνακας τους εκτίθεται μακροχρόνια στο Ρεϊκσμουζέουμ από την Τετάρτη (4/3).