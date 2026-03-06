Κάμερα ασφαλείας σε κεντρικό καφέ του Αγρινίου κατέγραψε τις κινήσεις διαρρήκτη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες προχώρησε σε κλοπή την περασμένη Δευτέρα, επιστρέφοντας στο ίδιο σημείο τα ξημερώματα της Παρασκευής 6 Μαρτίου.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο δράστης φαίνεται να χρησιμοποίησε την τέντα της καφετέριας για να εισέλθει ή να εξέλθει από διπλανό κατάστημα εστίασης, αφαιρώντας ό,τι μπορούσε να βρει, όπως αναφέρει το agriniopress.gr. Τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/3) προσπάθησε ξανά να ανέβει από την ίδια τέντα, την οποία έσπασε, χωρίς να ολοκληρώσει την προσπάθειά του και αποχώρησε προσωρινά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγο αργότερα επέστρεψε και μπήκε στο κατάστημα από την κύρια είσοδο, πραγματοποιώντας τελικά νέα κλοπή.

Το βράδυ της Δευτέρας (2/3), γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα, η κάμερα ασφαλείας τον κατέγραψε τη στιγμή που επιχειρούσε να κατέβει από την τέντα μετά την πράξη του. Η προσγείωσή του ήταν άτσαλη, καθώς του έπεσαν κέρματα στο έδαφος, τα οποία μάζεψε πριν απομακρυνθεί.

Οι επαγγελματίες της περιοχής εκφράζουν την αγανάκτησή τους και ζητούν την τιμωρία του δράστη, ο οποίος, όπως αναφέρουν, έχει ταυτοποιηθεί αλλά παραμένει ελεύθερος. Παράλληλα, ζητούν εντατικότερες περιπολίες και ελέγχους στο κέντρο του Αγρινίου, επισημαίνοντας τα συνεχή περιστατικά παραβατικότητας, διαρρήξεων και κλοπών που προκαλούν οικονομικές απώλειες και υλικές ζημιές.