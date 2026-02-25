Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες δεκαέξι ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε οργανωμένο δίκτυο διαρρήξεων και κλοπών, ύστερα από διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι δράστες φέρονται να εμπλέκονται σε διαρρήξεις κατοικιών, κλοπές αυτοκινήτων και περιστατικά κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Η εγκληματική τους δραστηριότητα, όπως αναφέρεται, εκτεινόταν σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 63 υποθέσεις, με τα παράνομα έσοδα να υπερβαίνουν τα 412.000 ευρώ.

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά αδικημάτων, όπως συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την τέλεση κακουργημάτων, διακεκριμένες κλοπές από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, καθώς και επικίνδυνη οδήγηση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή.

Οικονομική διερεύνηση και δημόσια έκκληση

Από την οικονομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι πολλά από τα μέλη της οργάνωσης, καθώς και συγγενικά τους πρόσωπα, δεν είχαν δηλωμένα εισοδήματα από εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα, παρά μόνο κρατικά επιδόματα. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι φέρονται να προέβαιναν σε αγορές πολυτελών αυτοκινήτων και να διακινούσαν μεγάλα ποσά μέσω τραπεζικών συναλλαγών, χωρίς να δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση ενδεχόμενης εμπλοκής των κατηγορουμένων και σε άλλες υποθέσεις, καθώς και στη συλλογή πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων ή τον εντοπισμό νέων θυμάτων.

Οι πολίτες που διαθέτουν σχετικές πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τους αριθμούς 2310-388324, 2310-388318, 2310-388320 και 2310-388328 του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Όπως υπογραμμίζεται, η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας διασφαλίζονται πλήρως.