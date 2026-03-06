Σχεδόν το 59,4% των γυναικών που συμμετέχουν σε online παιχνίδια τζόγου είναι κάτω των 35 ετών, σύμφωνα με ανάλυση της Γενικής Διεύθυνσης Ρύθμισης του Παιχνιδιού (DGOJ) του ισπανικού Υπουργείου Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Καταναλωτή και Ατζέντας 2030, με στοιχεία του 2024. Ο αριθμός των ενεργών παικτριών αυξήθηκε κατά 23,53% μέσα σε ένα έτος, φτάνοντας τις 335.627 γυναίκες – δηλαδή περίπου 64.000 περισσότερες – ανάμεσα σε συνολικά 1.991.550 online παίκτες στην Ισπανία.

Παρά την αύξηση, ο τομέας παραμένει ανδροκρατούμενος, με τις γυναίκες να αντιπροσωπεύουν μόλις το 16,9% των ενεργών παικτών. Το Υπουργείο, υπό τον Pablo Bustinduy, τονίζει ότι η αύξηση των παικτριών ξεπερνά αυτή των ανδρών, υποδηλώνοντας σταδιακή αλλαγή στις συμπεριφορές.

Ειδικά ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 46,1% των καταγγελιών για κλοπή ταυτότητας (σύμφωνα με το Πρωτόκολλο PACS) προέρχεται από γυναίκες. Οι αρχές ερμηνεύουν αυτό ως ένδειξη δυναμικών οικονομικού ελέγχου σε κοντινούς κύκλους, αδυναμιών στην ψηφιακή ασφάλεια και πιθανής χρήσης γυναικείων ταυτοτήτων σε απάτες.

Στα οικονομικά στοιχεία, οι γυναίκες καταγράφουν υψηλότερα μέγιστα κέρδη και λιγότερες ακραίες απώλειες, με μέση απώλεια 539 ευρώ – χαμηλότερη από τον γενικό μέσο όρο. Επιπλέον, καταθέτουν λιγότερα χρήματα ετησίως (2.019 ευρώ έναντι 2.482 ευρώ του γενικού πληθυσμού), δείχνοντας πιο συγκεντρωμένο κόστος σε λίγους παίκτες.

«Δεν μιλάμε για αλλαγή παραδείγματος ως προς τα φύλα στον online τζόγο, που εξακολουθεί να δείχνει έντονη ανδροκρατία», καταλήγει το Υπουργείο Καταναλωτή. Η ανάλυση εγείρει ερωτήματα για την πρόληψη εθισμού και την ενίσχυση μέτρων ασφαλείας, ιδίως για νεαρές γυναίκες, σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.