Δημοφιλή
Αρχαία ελληνική επιγραφή στο Αφγανιστάν φανερώνει τον ελληνιστικό πολιτισμό της Κανταχάρ
Πόλεμος στο Ιράν: Παρέμβαση της Κίνας - Ζητά από την Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ
Το παράδοξο της μηχανικής των Μάγια: Κυρίαρχοι του νερού, αιχμάλωτοι του υδραργύρου
Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση 50% στη σύνταξή τους λόγω αναπηρίας
Μαζικές εκρήξεις στη Τεχεράνη, σφυροκόπημα στη Βηρυτό - Ολονύχτια χτυπήματα του Ιράν στις χώρες του Κόλπου
Δένδιας: Η Ελλάδα θα βοηθήσει στην αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας
Πώς θα δείτε αύξηση 50% στη σύνταξή σας: Αναλυτικά οι συνταξιούχοι που δικαιούνται το επίδομα
Πόλεμος στο Ιράν: Τα επόμενα βήματα μέσα από τα λόγια του Τραμπ
«Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ίσως έχει ήδη επιλεγεί»ι ισχυρίζεται καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Τεχερ
Το Ισραήλ εξουδετέρωσε τον Χαμενεΐ με διαστημικούς πυραύλους - Πώς έγινε το χτύπημα ακριβείας
Eπιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης – Σε Γαύδο και Αγία Γαλήνη μεταφέρονται περίπου 400 άτομα
Επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τις τελευταίες ώρες σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, σημειώθηκαν οκτώ διαφορετικά περιστατικά, εκ των οποίων τα έξι εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου και τα δύο νότια της Αγίας Γαλήνης. Συνολικά, στις οκτώ επιχειρήσεις έχουν διασωθεί περίπου 400 αλλοδαποί. Ορισμένοι από αυτούς έχουν ήδη μεταφερθεί […]
Μερομήνια 2026: Έρχεται Μάρτης «γδάρτης» – Πότε θα δούμε τα πρώτα χιόνια
Ο Μάρτιος είναι ο μήνας των μεγάλων εκπλήξεων, επιβεβαιώνοντας τη λαϊκή ρήση που θέλει τον καιρό απρόβλεπτο. Σύμφωνα με τα Μερομήνια 2026, ο φετινός Μάρτιος αναμένεται να παρουσιάσει έντονη μεταβλητότητα, με δυνατούς βοριάδες και μια ψυχρή εισβολή που θα μας θυμίσει ότι ο χειμώνας δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Πώς «διαβάζονται» τα […]
Μετέωρα: Το εντυπωσιακό μνημείο φύσης και πίστης της Θεσσαλίας (video)
Το τοπίο προσέλκυσε ασκητές από τον 10ο αιώνα, ενώ η μοναστική κοινότητα γνώρισε ακμή τον 16ο-17ο αιώνα
Θεσσαλονίκη: Κατάπιε ηρωίνη για να αποφύγει έλεγχο, συνελήφθη και νοσηλεύεται
Ένας 47χρονος στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται ότι κατάπιε μικροποσότητα ηρωίνης για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, ενώ συνελήφθη μετά από καταδίωξη. Νοσηλεύεται υπό φρούρηση για προληπτικούς λόγους.
Συνολικά 315 Έλληνες έχουν επαναπατριστεί από τη Μέση Ανατολή – Η νέα ανακοίνωση του ΥΠΕΞ
Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Πέμπτη 5 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους. Συγκεκριμένα: * 91 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι, με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι. * 101 Έλληνες […]