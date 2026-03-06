Ποινή φυλάκισης πέντε μηνών χωρίς αναστολή επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για απειλές σε βάρος της 38χρονης συζύγου του.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (4/3), λίγη ώρα αφότου ο κατηγορούμενος είχε αποχωρήσει από τα δικαστήρια, όπου είχε ήδη καταδικαστεί για προηγούμενη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας εναντίον της ίδιας γυναίκας. Τότε του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με τριετή αναστολή.

«Έβριζε και φώναζε πως θα με εκδικηθεί και θα μου καταστρέψει τη ζωή», κατέθεσε έντρομη η 38χρονη, περιγράφοντας τον φόβο της για τη ζωή της και του παιδιού τους. Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας απειλούσε ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι, στο αυτοκίνητο αλλά και στην ίδια.

«Το μάτι του γυάλιζε», είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας από το δικαστήριο να της παράσχει προστασία. «Ζω με το ανήλικο παιδί μας που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, φοβάμαι για την ασφάλειά μας», συμπλήρωσε.

Απολογούμενος, ο 42χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας: «Κι εγώ αγαπάω το παιδί, η ψυχή μου πονάει… Δεν θέλω να χωρίσουμε. Θέλω να το συζητήσουμε να βρούμε κάποια λύση».

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη καταδίκη του, το δικαστήριο αποφάσισε να μην αναστείλει ούτε να μετατρέψει την ποινή, οδηγώντας τον κατηγορούμενο απευθείας στη φυλακή.