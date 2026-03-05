Σχεδόν το ένα τρίτο των ανδρών και αγοριών της «Γενιάς Z» πιστεύει ότι μια σύζυγος πρέπει να υπακούει στον σύζυγό της, σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα σε 23.000 άτομα, η οποία διαπίστωσε ότι οι νεαροί άνδρες έχουν πιο παραδοσιακές απόψεις για τους ρόλους των φύλων από ό,τι οι μεγαλύτερες γενιές.

Το ένα τρίτο (33%) των ανδρών της «Γενιάς Z» δήλωσε επίσης ότι ο σύζυγος θα πρέπει να έχει τον τελικό λόγο στις σημαντικές αποφάσεις, σύμφωνα με την έρευνα σε 29 χώρες, η οποία περιλάμβανε τη Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, την Αυστραλία και την Ινδία.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι άνδρες της «Γενιάς Z», γεννημένοι 1997-2012, είχαν διπλάσιες πιθανότητες από τους άνδρες της γενιάς των baby boomers, γεννημένοι 1946-1964, να έχουν παραδοσιακές απόψεις σχετικά με τη λήψη αποφάσεων μέσα στον γάμο, με μόλις 13% των ανδρών της μεγαλύτερης γενιάς να συμφωνούν ότι μια σύζυγος πρέπει πάντα να υπακούει στον σύζυγό της. Μεταξύ των γυναικών, το 18% της «Γενιάς Z» και το 6% των baby boomers συμφώνησαν.

Άτομα και των δύο φύλων στην Ινδονησία (66%) και τη Μαλαισία (60%) ήταν τα πιο πιθανό να συμφωνήσουν με αυτή τη δήλωση, σε σύγκριση με το 23% στις ΗΠΑ και το 13% στη Μεγάλη Βρετανία.

Η ετήσια έρευνα σε άτομα άνω των 16 ετών πραγματοποιήθηκε από την Ipsos και το Global Institute for Women’s Leadership του King’s College London και αποκάλυψε μια έντονη διαφορά στις πεποιθήσεις διαφορετικών γενεών ανδρών όσον αφορά τους ρόλους των φύλων:

Σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) των ανδρών της «Γενιάς Z» πιστεύει ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να φαίνονται υπερβολικά ανεξάρτητες ή αυτάρκεις, σε σύγκριση με το 12% των ανδρών της γενιάς των baby boomers.

Οι στάσεις απέναντι στις σεξουαλικές νόρμες διέφεραν επίσης έντονα μεταξύ των γενεών, με το 21% των ανδρών της «Γενιάς Z» να πιστεύει ότι μια «πραγματική γυναίκα» δεν πρέπει ποτέ να παίρνει πρωτοβουλία για σεξ, σε σύγκριση με μόλις 7% των ανδρών της γενιάς των baby boomers.

Περισσότεροι από τους μισούς (59%) άνδρες της «Γενιάς Z» δήλωσαν ότι από τους άνδρες αναμένεται να κάνουν υπερβολικά πολλά για να στηρίξουν την ισότητα, σε σύγκριση με το 45% των ανδρών της γενιάς των baby boomers. Για τις γυναίκες, τα ποσοστά ήταν 41% και 30% αντίστοιχα.

Παρά το γεγονός ότι ήταν η ομάδα που είχε τις περισσότερες πιθανότητες να πιστεύει ότι μια γυναίκα δεν πρέπει να φαίνεται υπερβολικά ανεξάρτητη ή αυτάρκης, οι άνδρες της γενιάς Z ήταν επίσης η ομάδα που είχε τις περισσότερες πιθανότητες να πιστεύει ότι οι γυναίκες με επιτυχημένη καριέρα είναι πιο ελκυστικές για τους άνδρες – το 41% συμφώνησε με αυτή τη δήλωση.

Η καθηγήτρια Heejung Chung, διευθύντρια του Global Institute for Women’s Leadership και επικεφαλής της έρευνας, δήλωσε ότι υπήρχαν ορισμένα ενθαρρυντικά σημάδια ότι η υποστήριξη για την ισότητα των φύλων παραμένει ισχυρή, όπως η συμφωνία ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στην κυβέρνηση.

Ωστόσο, όταν υπήρχαν συγκρίσιμα δεδομένα, φαινόταν ότι οι απόψεις γίνονταν πιο παραδοσιακές. Το 2019, το 42% των ανθρώπων παγκοσμίως δήλωσε ότι τα δικαιώματα των γυναικών είχαν προχωρήσει αρκετά στη χώρα τους, σε σύγκριση με το 52% σήμερα. Στη Βρετανία, αυτό ισοδυναμεί με αύξηση 12 ποσοστιαίων μονάδων.

«Νομίζω ότι υπάρχει πολλή δυσαρέσκεια, πολύς φόβος ότι οι άνδρες χάνουν κοινωνικές θέσεις», δήλωσε η Chung. «Και υπάρχει ένα κενό που γεμίζει με ρητορική και φωνές που προσπαθούν να στρέψουν τους νεαρούς άνδρες εναντίον της ισότητας των φύλων, εναντίον των νεαρών γυναικών, εναντίον των μεταναστών.»

Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν επίσης ότι οι άνδρες της γενιάς Z έχουν πιο παραδοσιακές προσδοκίες και για τη δική τους συμπεριφορά και επιλογές, για παράδειγμα:

Το 30% των ανδρών της«Γενιάς Z» πιστεύει ότι οι άνδρες δεν πρέπει να λένε «σ’ αγαπώ» στους φίλους τους, σε σύγκριση με το 20% των ανδρών της γενιάς των baby boomers και το 21% των γυναικών της «Γενιάς Z» .

Το 21% των ανδρών της «Γενιάς Z» πιστεύει ότι οι άνδρες που συμμετέχουν στη φροντίδα των παιδιών είναι λιγότερο αρρενωποί από εκείνους που δεν συμμετέχουν, σε σύγκριση με το 8% των ανδρών της γενιάς των baby boomers και το 14% των γυναικών της «Γενιάς Z» .

Και τα δύο φύλα θεώρησαν ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερες επιλογές στα ραντεβού και στις σχέσεις (22%), στους ρόλους μέσα στο σπίτι (24%) και στα ρούχα που μπορούν να φορούν (34%), ενώ θεωρήθηκε ότι οι άνδρες έχουν περισσότερες επιλογές στα χόμπι (18%) και στα επαγγέλματα (39%).

Η Julia Gillard, πρόεδρος του Global Institute for Women’s Leadership και πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά. «Όχι μόνο πολλοί άνδρες της γενιάς Z επιβάλλουν περιοριστικές προσδοκίες στις γυναίκες, αλλά παγιδεύουν και τους ίδιους τους εαυτούς τους μέσα σε περιοριστικούς κανόνες φύλου», είπε. «Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε περισσότερα για να καταρρίψουμε την ιδέα ενός παιχνιδιού μηδενικού αθροίσματος, όπου οι γυναίκες είναι οι μόνες που ωφελούνται από έναν κόσμο ισότητας των φύλων.»

Η Chung δήλωσε ότι οικονομικοί παράγοντες μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο. «Σε προηγούμενες γενιές, οι άνδρες μπορούσαν, με κοινωνιολογικούς όρους, να επιτελούν την αρρενωπότητα μέσω του ρόλου του κουβαλητή, μέσω της οικονομικής τους συνεισφοράς, όπως η αγορά ενός σπιτιού, το να είναι πάροχοι και προστάτες.

Όλο και περισσότερο για τους νεαρούς άνδρες σε όλο τον κόσμο αυτές οι ευκαιρίες δεν είναι τόσο εύκολες. Έτσι ίσως αισθάνονται απώλεια αυτών των δυνατοτήτων και δεν τους έχουν δοθεί θετικές και ποικίλες αντιλήψεις για την αρρενωπότητα.»

Τα δεδομένα αποκάλυψαν επίσης ένα χάσμα ανάμεσα στο τι πιστεύουν προσωπικά οι άνθρωποι για τους ρόλους των φύλων μέσα στο σπίτι και στο τι πιστεύουν ότι περιμένει η κοινωνία.

Στη Βρετανία, μόνο το 14% των ανθρώπων πιστεύει προσωπικά ότι οι γυναίκες πρέπει να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας των παιδιών, αλλά το 43% δήλωσε ότι αναμένεται από τις γυναίκες να είναι κυρίως ή εξ ολοκλήρου υπεύθυνες για αυτήν.