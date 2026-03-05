Ο Μπράνκο Κοβάσεβιτς παραχώρησε δηλώσεις μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Πανιώνιο στον ημιτελικό του Κυπέλλου με 3-1, εκφράζοντας παράπονα για τη διαιτησία.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε για τα τραγικά λάθη των διαιτητών που αλλοίωσαν το αποτέλεσμα στον ημιτελικό με τους κυανέρυθρους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κοβάσεβιτς

«Πρώτα απ’ όλα, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Νομίζω ότι απόψε είδαμε πραγματικά πολύ καλό βόλεϊ. Λυπάμαι μόνο που το αποτέλεσμα δεν κρίθηκε ολοκληρωτικά μέσα στο γήπεδο.

Πραγματικά πιστεύω ότι ο διαιτητής έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος σε εκείνη τη φάση στο τρίτο σετ με τη Ριστισέβιτς, αλλά και σε πολύ σημαντικές στιγμές του αγώνα.

Και επίσης έγινε ένα διπλό λάθος. Γιατί, εντάξει, εδώ έχεις την ευκαιρία να το ελέγξεις, αφού υπάρχει τηλεόραση (video check), αλλά δεν θέλησε να το ελέγξει. Επιπλέον, μου έδειξε και κόκκινη κάρτα τη δική μου κόκκινη κάρτα παρόλο που ήμουν πολύ ευγενικός και τους παρακαλούσα να το ελέγξουν από την τηλεόραση, γιατί πραγματικά ήταν ένα πολύ σημαντικό σημείο του αγώνα.

Δεν μπορείς να κάνεις λάθος σε αυτό. Δεν μπορείς να τιμωρείς τον παίκτη που προσπαθεί να παίξει μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, έξω από το γήπεδο δεν επιτρέπεται, αλλά μέσα στο γήπεδό σου δεν επιτρέπεται να περάσουν μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Θα έπρεπε απλώς να το ελέγξουν. Παρ’ όλα αυτά, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες.»