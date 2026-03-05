Ο Μεχντί Ταρέμι έστειλε ξανά μήνυμα στήριξης προς την πατρίδα του μέσω ενός story στο Instagram, δείχνοντας ότι οι σκέψεις του παραμένουν στο Ιράν, το οποίο βιώνει δύσκολες στιγμές λόγω του πολέμου.

Ο Ιρανός επιθετικός έχει συμβάλει σημαντικά το τελευταίο διάστημα στις επιτυχίες του Ολυμπιακού, τόσο με τα γκολ που σημειώνει όσο και με τη γενικότερη παρουσία του στο γήπεδο. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση στη χώρα του δεν του επιτρέπει να χαρεί απόλυτα τις αγωνιστικές του επιδόσεις, καθώς η σκέψη του βρίσκεται συνεχώς στους ανθρώπους του στο Ιράν, όπου η ένταση των πολεμικών εξελίξεων έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες.

Ο Ιρανός διεθνής επιθετικός με ένα story στο Instagram έστειλε το δικό του αυτονόητο μήνυμα, όχι μόνο για τη χώρα του, αλλά για όλους. “Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου. Ούτε στο Ιράν. Ούτε πουθενά. Είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη“, ήταν τα λόγια του 33χρονου επιθετικού.