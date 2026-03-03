Ο ατζέντης του Μεχντί Ταρέμι, Φεντερίκο Παστορέλο, τοποθετήθηκε δημόσια μέσω social media, λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του αντιπροέδρου της Ολυμπιακού για τα «fake news».

Ο Ιταλός μάνατζερ θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από τον Ιρανό επιθετικό, ξεκαθαρίζοντας πως όσα γράφονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Δεν έχουν καμία βάση και σχέση με την πραγματικότητα όσα έχουν βγει όσον αφορά τον Μεχντί Ταρέμι. Ο παίκτης είναι focus στη δουλειά του στην Αθήνα και στο επαγγελματικό του μονοπάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για σεβασμό προς τον ποδοσφαιριστή, δεδομένου ότι η πατρίδα του βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, επισημαίνοντας πως τέτοιου είδους ανυπόστατες πληροφορίες θα πρέπει να αποφεύγονται.

Η ανάρτηση του μάνατζερ του Ταρέμι: