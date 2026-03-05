Ο Φάμπιαν Σερ, αμυντικός της Νιουκάστλ, αποκάλυψε τις σοκαριστικές εμπειρίες που βίωσε κατά την παραμονή του στη Μέση Ανατολή, εν μέσω της έντονης έντασης που επικρατεί στην περιοχή.

Ο Ελβετός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε τραυματιστεί στις αρχές Ιανουαρίου και βρισκόταν στο Ντουμπάι για την αποκατάστασή του, περιέγραψε μέσω των social media ότι έζησε μερικές από τις πιο τρομακτικές ημέρες της ζωής του, ενώ έγινε μάρτυρας καταστάσεων που τον συγκλόνισαν βαθιά.

«Μόλις πέρασα μερικές από τις πιο τρομακτικές μέρες μου, δυστυχώς έχοντας γίνει μάρτυρας από πρώτο χέρι των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

Ήμουν εκεί στο πλαίσιο του προγράμματος αποκατάστασής μου και χαίρομαι που βρήκα έναν τρόπο να γυρίσω σπίτι με ασφάλεια. Αλλά αυτό που βιώσαμε εκεί, και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είναι πραγματικά τρομακτικό. Ελπίζω ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους τους ανθρώπους που τη χρειάζονται στις πληγείσες περιοχές».