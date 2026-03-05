Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, με τη Τεχεράνη να δέχεται συχνούς βομβαρδισμούς από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τις τελευταίες έξι ημέρες. Σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν, οι επιθέσεις κατέστρεψαν σχεδόν ολοκληρωτικά το στάδιο Αζάντι, το μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας.

Το Αζάντι, με χωρητικότητα 78.116 θεατών, αποτελεί την έδρα της εθνικής ομάδας του Ιράν, καθώς και των συλλόγων Εστέγκλαλ και Περσέπολις. Από τα εγκαίνιά του το 1971, έχει φιλοξενήσει σημαντικούς αγώνες και διεθνή ποδοσφαιρικά γεγονότα. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι και άλλα γήπεδα στην Τεχεράνη έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις.