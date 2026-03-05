Για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης αλλά και τη στάση της Ελλάδας απέναντι στη νέα γεωπολιτική κρίση μίλησε στο MEGA, ο βουλευτής, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

«Θα αναμένουμε κλιμάκωση. Όταν ξεκινάει ένας πόλεμος αυτοί που τον σχεδιάζουν, πρέπει να σχεδιάσουν και τη λήξη του. Αυτό δεν έχει γίνει τώρα. Κινούμαστε σε ένα αχαρτογράφητο περιβάλλον, και αρχίζει η εμπλοκή του ενός και του άλλου», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Αβραμόπουλος.

Για την αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι υπό έλεγχο είπε, «Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι υπό έλεγχο σε αυτή την φάση. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Κι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, λέγαμε σε 5 – 6 μέρες θα έχει τελειώσει και κρατάει για 4 χρόνια.

Για τη στάση της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο ανέφερε: «Αυτό που έχει κάνει η Ελλάδα είναι το αυτονόητο, να σταθεί στο πλευρό της Κύπρου από τη στιγμή που στοχοποιήθηκε η Κύπρος. Αλλά ξεκαθαρίστηκε από την πλευρά του υπουργείου Εξωτερικών ότι εκεί δε βρισκόμαστε με επιθετικό σκοπό απέναντι στο Ιράν. Αντίθετα είμαστε εκεί για να προστατεύσουμε την Κύπρο, αυτή τη στιγμή χρειάζεται τη βοήθεια όχι μόνο τη δική μας αλλά και της Ευρώπης.»

Για το πως θα θεωρήσει τη στάση της Ελλάδας το Ιράν, αναφέρει τα εξής: «Η ξεκάθαρη θέση της ελληνικής πλευράς είναι ξεκάθαρη και προς το Ιράν. Μην μας θεωρήσετε εχρθούς σας. Δεν έχουμε συνταχθεί με τις δυνάμεις που σας πολεμούν επί του πεδίου». «Από την ώρα που δεν είμαστε μαζί τους είμαστε απέναντί τους», πρόσθεσε.

Για την αποστολή Patriot είπε, μεταξύ άλλων, «Όλοι οι σχεδιασμοί υπάρχουν στα στα συρτάρια των επιτελών μας. Το εθνικό αμυντικό μας σύστημα, ανεξάρτητα από τις κατά καιρούς διακυμάνσεις έχει, σταθερούς σχεδιασμούς για πολλά σενάρια. Όταν ημουν υπουργός Αμύνης σεβάστηκα το θεσμικό κομμάτι του συστήματος διότι, το αμυντικό μας σύστημα όλων των όπλων έχει σχεδιασμούς για μία κρίση που μπορεί να προκύψει. Εξάλλου αυτός είναι κι ο σκοπός του, να είναι έτοιμο εάν προκύψει κάτι, είτε εθνικό, είτε διεθνές ζήτημα. Σε ότι αφορά την Κάρπαθο, είναι μέσα στον στρατηγικό μας σχεδιασμό. Έχει αεροδρόμια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έκτακτες καταστάσεις. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η «ομπρέλα», που θα εξασφαλίζει στον ελλαδικό χώρο και την Κύπρο ασφάλεια.»

Και συνεχίζει: «Η Τουρκία βλέπει κάθε μας κίνηση σαν λιθαράκι στο χτίσιμο ενός τείχους που την περικυκυλώνει. Έαν οι Patriot μείνουν στην Κάρπαθο και μετά την κρίση, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό δεν πρέπει να μας επηρεάζει. Πολύ ορθά τους τοποθετήσαμε εκεί. Για το αν πρέπει να μεταφερθούν εκεί αυτό θα αξιολογήθει με βάση τον σχεδιασμό, ανάλογα που θα χρειαστούν στο μέλλον.»

«Εμάς μας ενδιέφερε να προστατευτεί συνολικά η Κυπριακή Δημοκρατία, διότι το αντιπυραυλικό μας σύστημα η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων καλύπτει και τις ανάγκες ασφάλειας και των Κατεχόμενων. Η πολιτική που ασκεί η Κυπριακή Δημοκρατία είναι για τους κατοίκους όλου του νησιού, Ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους, τόνισε.