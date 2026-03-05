Σαρωτικοί έλεγχοι αλκοτέστ πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς η Τροχαία Αττικής εφαρμόζει με συνέπεια το δόγμα της μηδενικής ανοχής στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο πρόληψης και αστυνόμευσης, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, οι έλεγχοι δεν περιορίζονται πλέον στις καθιερωμένες ημέρες υψηλού κινδύνου, όπως Παρασκευή και Σαββατοκύριακο. Αντιθέτως, πραγματοποιούνται και μεσοβδόμαδα, σε τυχαία χρονικά διαστήματα, ώστε να αιφνιδιάζονται οι οδηγοί και να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των δράσεων.

Επιχείρηση στη Σταδίου – «Παράδρομος» ελέγχων και δύο σημεία δράσης

Ενδεικτική της έντασης των ελέγχων ήταν η επιχείρηση που στήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη λεωφόρο Σταδίου, στο ύψος της Παλιάς Βουλής. Μια πολυμελής ομάδα, με περισσότερους από δέκα αστυνομικούς της Τροχαίας και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ), πραγματοποίησε εκτεταμένο «μπλόκο» σε δύο καίρια σημεία του δρόμου.

Οι αστυνομικοί έκλειναν περιοδικά τη ροή των οχημάτων και, με τη χρήση κώνων, δημιούργησαν έναν ειδικό «παράδρομο» ελέγχου. Μέσα από αυτόν περνούσαν τα οχήματα, ώστε οι οδηγοί να υποβληθούν σε αλκοτέστ. Η πρώτη ομάδα σταματούσε τα οχήματα που κινούνταν από την οδό Αμερικής, ενώ η δεύτερη επικεντρωνόταν σε εκείνα που εισέρχονταν από την Κολοκοτρώνη.

Οι έλεγχοι διήρκεσαν μέχρι τα ξημερώματα και χαρακτηρίστηκαν από σχολαστικότητα, προκαλώντας κατά διαστήματα αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση που έφτανε έως την πλατεία Κλαυθμώνος.

Χιλιάδες έλεγχοι και δεκάδες παραβάσεις

Προ ημερών, η Τροχαία είχε πραγματοποιήσει μεγάλη εξόρμηση, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στις 2 Μαρτίου. Μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, διενεργήθηκαν 36.725 αλκοολομετρήσεις σε ολόκληρη την Αττική, με 270 παραβάσεις να βεβαιώνονται.

Από τους οδηγούς που εντοπίστηκαν θετικοί, 12 συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, καθώς οι ενδείξεις του αλκοτέστ ξεπέρασαν το όριο των 0,60 mg/l. Η Τροχαία επισημαίνει ότι οι στοχευμένες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και πρόληψη σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.