Αλκοτέστ και μπλόκα της Τροχαίας πραγματοποιούνται πλέον σχεδόν σε καθημερινή βάση, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Τα πρόστιμα για τους παραβάτες είναι ιδιαίτερα αυστηρά, ενώ όσοι εντοπίζονται να έχουν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο κινδυνεύουν να επιστρέψουν στο σπίτι χωρίς δίπλωμα και χωρίς αυτοκίνητο.

Την ίδια ώρα, έχει κάνει την εμφάνισή του ένα νέο φαινόμενο: οι λεγόμενοι «τσιλιαδόροι» των αλκοτέστ. Πρόκειται για άτομα, που εκμεταλλευόμενα την κατάσταση, προσπαθούν να αποκομίσουν χρήματα ενημερώνοντας οδηγούς για τα σημεία όπου έχουν στηθεί μπλόκα. Στέκονται σε κομβικά σημεία της Αττικής και προσφέρουν, έναντι αμοιβής, πληροφορίες για τους ελέγχους.

Όπως αναφέρεται, «έχει δημιουργηθεί μία νέα τάση ανθρώπων οι οποίοι είναι σαν ντελιβεράδες, οι οποίοι κάνουν κύκλους με μηχανάκι ή αυτοκίνητα, βλέπουν πιθανά μπλόκα και στήνονται περίπου μισό χιλιόμετρο και λίγο πιο πίσω και βρίσκουν, σταματάνε ανθρώπους». Η δράση αυτή έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς αξιοποιεί ακόμη και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά το γεγονός ότι μετά από μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας, έκλεισαν οι ομαδικές συνομιλίες που λειτουργούσαν ως ψηφιακοί πληροφοριοδότες, φαίνεται πως ήδη έχουν δημιουργηθεί νέες ομάδες, οι οποίες αριθμούν πάνω από 60.000 μέλη.

Self αλκοτέστ και πρωτοβουλίες για ασφαλή επιστροφή

Παράλληλα, στην αγορά έχουν κυκλοφορήσει self αλκοτέστ μιας χρήσης αλλά και επαναφορτιζόμενα, τα οποία οι οδηγοί μπορούν να προμηθευτούν από φαρμακεία ή πολυκαταστήματα. Η χρήση τους δίνει τη δυνατότητα σε όσους βγαίνουν για διασκέδαση να ελέγχουν μόνοι τους αν είναι σε θέση να οδηγήσουν.

Στο ίδιο πλαίσιο, αρκετά νυχτερινά καταστήματα προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, τοποθετώντας στις εισόδους τους ειδικά συστήματα αλκοτέστ για τους πελάτες. Επιπλέον, ορισμένα προσφέρουν ακόμη και μεταφορά των πελατών τους, με μικρό αντίτιμο ή δωρεάν, ως μέτρο διευκόλυνσης και ασφάλειας.