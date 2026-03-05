Η Παρασκευή 6 Μαρτίου θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο κατά διαστήματα θα εμφανίζονται νεφώσεις τοπικά αυξημένες, κυρίως στα νότια τμήματα. Παράλληλα, σε ορισμένες περιοχές θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, χωρίς όμως ιδιαίτερη ένταση ή διάρκεια.

Πιο αναλυτικά, ασθενείς τοπικές βροχές αναμένεται να σημειωθούν τις πρωινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι – απόγευμα σε τμήματα του κεντρικού, βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Από το απόγευμα, παροδικές βροχοπτώσεις θα σημειωθούν επίσης στη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες το πρωί

Κατά τις πρωινές ώρες, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, με ομίχλες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Άνεμοι τοπικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή ενίσχυση, με την ένταση να φτάνει τοπικά τα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια και ανατολικά θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς και τοπικά τους 18, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα αγγίξει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες παροδικά θα αυξηθούν. Υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι – απόγευμα, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά τοπικά τα 5 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι – βορειοδυτικοί και από το μεσημέρι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο

Σάββατο: Νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα στα κεντρικά και βόρεια – Ισχυρότεροι άνεμοι στο Αιγαίο

Το Σάββατο 7 Μαρτίου αναμένονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες, όπου θα εκδηλωθούν και λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, ενώ πρόσκαιρες νεφώσεις τοπικά αυξημένες θα εμφανιστούν κυρίως στα δυτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί – βορειοανατολικοί 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο βόρειοι – βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, φτάνοντας στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς. Τοπικά στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή: Αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια

Την Κυριακή 8 Μαρτίου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες θα εμφανιστούν στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στη Θεσσαλία και στην κεντρική και δυτική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ θα σχηματιστούν και τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.