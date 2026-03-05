Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.
Η εγχώρια αγορά κινείται κόντρα στο αρνητικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές και ο τίτλος της Viohalco.
O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.174,89 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,65%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 40,45 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,69%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,19%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+3,70%), της Optima Bank (+2,34%), της Κύπρου (+2,17%), της Εθνικής (+2,11%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,94%).
Αντιθέτως, πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,39%) και της Lamda Development (-0,31%).
Ανοδικά κινούνται 60 μετοχές, 25 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Εκτέρ (+5,17%) και Viohalco (+3,70%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Δομική Κρήτης (-3,83%) και Ευρώπη Holdings (-3,39%).