Η διεθνής χρηματοπιστωτική αγορά ίσως βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο, λιγότερο ορατό αλλά εξίσου επικίνδυνο σημείο καμπής. Πριν ακόμη οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή στρέψουν την προσοχή των επενδυτών στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, οι αγορές είχαν ήδη αρχίσει να ανησυχούν για έναν άλλο κίνδυνο: τις αυξανόμενες πιέσεις στον τομέα του private equity και ειδικότερα στα funds που επενδύουν σε ιδιωτικό εταιρικό χρέος.

Τα πρώτα σημάδια αυτής της κρίσης εμφανίστηκαν στον κλάδο των εταιρειών λογισμικού και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο μοντέλο «software as a service». Η απότομη πτώση των αποτιμήσεων πολλών τέτοιων εταιρειών προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε επενδυτικά κεφάλαια που είχαν εκτεθεί υπερβολικά σε αυτόν τον τομέα. Ως αποτέλεσμα, πολλοί επενδυτές άρχισαν να αποσύρουν κεφάλαια από funds ιδιωτικού χρέους, δημιουργώντας ένα κύμα εξαγορών που αρχίζει να προκαλεί σοβαρές πιέσεις στον κλάδο.

Η μεγαλύτερη προειδοποιητική ένδειξη ήρθε από έναν από τους γίγαντες της παγκόσμιας αγοράς private equity. Η Blackstone ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο κύμα αιτήσεων εξαγοράς κεφαλαίων στην ιστορία της σε ένα από τα βασικά της funds ιδιωτικού χρέους. Συνολικά, οι επενδυτές ζήτησαν να αποσύρουν σχεδόν το 8% των κεφαλαίων του fund, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 3,8 δισ. δολάρια. Η εταιρεία αποφάσισε τελικά να επιτρέψει τις εξαγορές, σε αντίθεση με άλλες διαχειρίστριες που είχαν επιλέξει να παγώσουν προσωρινά τις αποσύρσεις για να προστατεύσουν τα χαρτοφυλάκια τους. Παρά την προσπάθεια καθησυχασμού των επενδυτών, το γεγονός ότι σημειώθηκε τόσο μεγάλος όγκος εξαγορών αποτυπώνει τη νευρικότητα που επικρατεί στον κλάδο.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη λόγω της ίδιας της φύσης των επενδύσεων private equity. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά επενδυτικά κεφάλαια που δραστηριοποιούνται σε χρηματιστήρια, τα funds ιδιωτικού κεφαλαίου επενδύουν σε μη εισηγμένες εταιρείες ή σε εταιρικό χρέος που δεν διαπραγματεύεται καθημερινά στις αγορές. Αυτό σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία τους είναι πολύ λιγότερο ρευστά και χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να πωληθούν. Όταν, λοιπόν, μεγάλος αριθμός επενδυτών ζητήσει να αποσύρει τα χρήματά του ταυτόχρονα, οι διαχειριστές αναγκάζονται να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία σε μια αγορά που δεν διαθέτει επαρκή ρευστότητα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να πιέσει περαιτέρω τις τιμές και να επιδεινώσει τον φαύλο κύκλο ανησυχίας.

Στο επίκεντρο των προβλημάτων βρίσκεται ο τεχνολογικός τομέας και ιδιαίτερα οι εταιρείες λογισμικού που βασίζονται σε συνδρομητικά μοντέλα. Για χρόνια, αυτές οι επιχειρήσεις θεωρούνταν από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες. Ωστόσο, η εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει ταχύτατα τον ανταγωνισμό στον κλάδο, δημιουργώντας αβεβαιότητα για το μέλλον πολλών εταιρειών. Η αβεβαιότητα αυτή μεταφέρεται άμεσα στους επενδυτές που είχαν χρηματοδοτήσει τις εταιρείες μέσω ιδιωτικού χρέους. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα funds που επένδυσαν μαζικά σε τέτοιες επιχειρήσεις βρίσκονται τώρα αντιμέτωπα με αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο, γεγονός που ενισχύει τις πιέσεις για αοχώρηση των επενδυτών.

Οι ίδιοι οι ηγέτες της βιομηχανίας private equity αρχίζουν πλέον να παραδέχονται ότι η περίοδος των εύκολων κερδών έχει τελειώσει. Ο διευθύνων σύμβουλος της Apollo Global Management σημείωσε χαρακτηριστικά ότι πολλοί επενδυτές επέλεξαν τα προηγούμενα χρόνια να αναλάβουν υψηλότερο ρίσκο προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Όπως όμως τόνισε, μια στρατηγική που λειτουργεί καλά σε περιόδους ανόδου δεν είναι εξίσου αποτελεσματική όταν οι αγορές γυρίζουν καθοδικά. Παράλληλα, άλλοι παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι μόνο τα πιο διαφοροποιημένα επενδυτικά σχήματα θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τη σημερινή κρίση χωρίς σοβαρές απώλειες. Η υπερβολική συγκέντρωση σε συγκεκριμένους κλάδους ή γεωγραφικές περιοχές θεωρείται πλέον ένας από τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η βιομηχανία.

Ακόμη πιο ανησυχητικές είναι οι προβλέψεις ορισμένων μεγάλων επενδυτικών οίκων για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με αρκετούς διαχειριστές κεφαλαίων, η περίοδος προσαρμογής για την αγορά private equity μπορεί να διαρκέσει από 18 έως 24 μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, οι επενδυτές ενδέχεται να δουν τις αποτιμήσεις των χαρτοφυλακίων τους να υποχωρούν, ενώ η ρευστότητα θα παραμείνει περιορισμένη.

Ένα επιπλέον πρόβλημα αφορά το υψηλό επίπεδο δανεισμού που έχουν αναλάβει ορισμένες διαχειρίστριες εταιρείες. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα ίδια τα funds έχουν χρησιμοποιήσει τις συμμετοχές τους ως εγγύηση για να αντλήσουν χρηματοδότηση. Εάν οι αποτιμήσεις αυτών των συμμετοχών μειωθούν, οι τράπεζες μπορεί να ζητήσουν πρόσθετες εγγυήσεις, κάτι που θα αυξήσει περαιτέρω την πίεση στις εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων.

Η ανησυχία αυτή έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις χρηματιστηριακές αγορές. Οι μετοχές μεγάλων εταιρειών private equity έχουν σημειώσει σημαντικές απώλειες από την αρχή του έτους. Εταιρείες όπως η KKR, η Blackstone, η Apollo και η Ares Management έχουν χάσει έως και ένα τέταρτο της χρηματιστηριακής τους αξίας μέσα σε λίγους μήνες. Παρά τις πιέσεις, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι ο κλάδος του ιδιωτικού κεφαλαίου δεν βρίσκεται μπροστά σε μια συστημική κατάρρευση αλλά σε μια φάση εξυγίανσης μετά από μια δεκαετία εκρηκτικής ανάπτυξης. Τα assets που διαχειρίζεται η βιομηχανία έχουν φτάσει περίπου τα 1,8 τρισ. δολάρια, γεγονός που καθιστά το private equity έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η πραγματική πρόκληση για τα επόμενα χρόνια θα είναι η επαναφορά της ισορροπίας μεταξύ απόδοσης και κινδύνου. Οι επενδυτές που τα προηγούμενα χρόνια αναζητούσαν υψηλές αποδόσεις σε εναλλακτικές επενδύσεις ίσως χρειαστεί τώρα να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων κερδών αλλά και αυξημένης προσοχής. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος που ανοίγεται μπροστά για τον κόσμο του private equity προμηνύεται δύσκολη. Οι επόμενοι δύο χρόνοι ενδέχεται να αποτελέσουν ένα κρίσιμο τεστ αντοχής για μια βιομηχανία που τα τελευταία χρόνια γνώρισε τεράστια ανάπτυξη και προσέλκυσε τεράστιους όγκους κεφαλαίων από επενδυτές σε ολόκληρο τον κόσμο.