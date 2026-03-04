Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι επικοινώνησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον κάλεσε να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Εκτός από αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία – την πρώτη μεταξύ των δύο ηγετών από το περασμένο καλοκαίρι – ο Μακρόν μίλησε επίσης με τον λιβανέζο ομόλογό του Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ.

«Επαναλαμβάνω την ανάγκη να σταματήσει αμέσως η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ και όχι μόνο», δήλωσε αργότερα στην πλατφόρμα Χ. «Αυτή η στρατηγική της κλιμάκωσης συνιστά τεράστιο λάθος και θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή», υπογράμμισε.

Συμπλήρωσε ότι η Γαλλία θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους και να βάλουν τέλος στην απειλή της Χεζμπολάχ.