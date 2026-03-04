Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έφυγε με εμφατική νίκη 1 – 4 από την έδρα της Κηφισιάς, ωστόσο το παιχνίδι μόνο εύκολο δεν ήταν για τον «Δικέφαλο του Βορρά», στο εξ αναβολής ματς της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναφέρθηκε στα στοιχεία που καθόρισαν την εξέλιξη του αγώνα, τονίζοντας πως η ομάδα του βρήκε δύο γκολ από καθαρά πέναλτι, γεγονός που της έδωσε τον έλεγχο.

Παράλληλα, στάθηκε στα ατομικά λάθη που – όπως σημείωσε – έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού, επισημαίνοντας πως σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις η συγκέντρωση και η σωστή διαχείριση των φάσεων είναι το «κλειδί».

Οι δηλώσεις του Λουτσέσκου

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, είναι μια επιθετική ομάδα που πιέζει πολύ και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Σε αυτά τα παιχνίδια, μία λεπτομέρεια κάνει την διαφορά. Υπήρξαν αρκετές μονομαχίες, δεν είχαμε καθαρές ευκαιρίες. Σκοράραμε δύο γκολ από καθαρά πέναλτι, από λάθη των αμυντικών τους.

Όπως και το δικό μας γκολ προέρχεται από στημένη φάση. Μετά το 1-2, βρήκαμε χώρους για να σκοράρουμε τα υπόλοιπα γκολ. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα ατομικά λάθη και στον τρόπο με τον οποίο τα εκμεταλλεύτηκε η κάθε ομάδα».