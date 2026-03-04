Έντονος εκνευρισμός επικράτησε για τον Φράνκο Μασταντουόνο στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χετάφε, καθώς ο νεαρός άσος αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ο Αργεντινός αποβλήθηκε εξαιτίας των έντονων διαμαρτυριών του προς τον διαιτητή και, την ώρα που αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο, φέρεται να εξαπέλυσε βαρείς χαρακτηρισμούς εις βάρος του.

Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Μασταντουόνο δεν είναι ικανοποιημένος από τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής που έχει μέχρι στιγμής στη «Βασίλισσα», γεγονός που ενδέχεται να έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά του στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Την ίδια ώρα, ένα βίντεο όπου διακρίνεται o Αργεντινός μεσοεπιθετικός να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο βρίζοντας κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να είναι έξαλλος και να φωνάζει «δεν μπορείς να μιλήσει στον διαιτητή, το μ@@@ της μάνας σου, π@@@ γιε»!

Νωρίτερα, ο Μασταντουόνο είχε δει την απευθείας κόκκινη κάρτα λόγω του ότι είπε «είναι ντροπή, τι γ@@@ ντροπή», εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τις ενστάσεις του για τις αποφάσεις του ρέφερι…