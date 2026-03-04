Έτσι, με επιστολική ψήφο θα συμμετέχουν στις ερχόμενες εθνικές εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού καθώς όλες οι σχετικές διατάξεις του νομοσχέδιου του υπουργείου Εσωτερικών στηρίχθηκαν από τουλάχιστον 200 βουλευτές.

Πρόκειται για τα άρθρα του Β’ Μέρους του σχεδίου νόμου (από το άρθρο 13 έως το 25) τα οποία εγκρίθηκαν με 201 ψήφους και ειδικότερα από τους 156 της ΝΔ, τους 32 του ΠΑΣΟΚ και από 13 ανεξάρτητους. Η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε μόνο ορισμένες διατάξεις του Β’ Μέρους.

Να σημειωθεί ότι τα άρθρα για τη δημιουργία νέας τριεδρικής περιφέρειας εξωτερικού εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία και θα ισχύσουν στις εκλογές που θα διεξαχθούν τουλάχιστον 18 μήνες μετά την πρώτη αναμέτρηση.

Αναλυτικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τα άρθρα που εισάγουν για πρώτη φορά την δυνατότητα στους εκλογείς του εξωτερικού να ψηφίζουν με επιστολή έχει ως εξής:

Αρ. 13: Υπέρ 207 , κατα 61, παρών 28

Αρ. 14: Υπέρ 201, κατά 61, παρών 34

Αρ. 15: Υπέρ 201, κατά 61, παρών 34

Αρ. 16: Υπέρ 201, κατά 61, παρών 34

Αρ. 17: Υπέρ 201, κατά 61, παρών 34

Αρ. 18: Υπέρ 201, κατά 66, παρών 29

Αρ. 19: Υπέρ 201, κατά 61, παρών 34

Αρ. 20: Υπέρ 201, κατά 48, παρών 47

Αρ. 21: Υπέρ 201, κατά 62, παρών 33

Αρ. 22: Υπέρ 201, κατά 67, παρών 28

Αρ. 23: Υπέρ 201, κατά 67, παρών 28

Αρ. 24: Υπέρ 201, κατά 62, παρών 33

Αρ. 25: Υπέρ 202, κατά 88, παρών 6