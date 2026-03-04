Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φέρνουν αλλαγή στο πρόγραμμα του Mega ώστε να συντονιστεί καλύτερα με την επικαιρότητα. Έτσι στη θέση της εκπομπής NOW μεταδίδεται η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «ΤΟ MEGA ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ» με τη Νίκη Λυμπεράκη.
Συγκεκριμένα:
- Από την Τετάρτη 4 Μαρτίου έως την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 13:50 στη θέση της εκπομπής «NOW» [Β997] θα μεταδοθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «ΤΟ MEGA ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ» [Β129] με τη Νίκη Λυμπεράκη.
- Την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 23:50 θα μεταδοθεί εκτάκτως η εκπομπή «ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ» [Β115] και το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
22:15 MEGA NEWS ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ [ΒΑ04]
23:50 ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ [Β115]
02:00 MEGA NEWS REPORTAZ
03:00 ΤΟ MEGA ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ [Β129] QR
Οι εκπομπές «VIDCAST» [BA01], «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ» [Β071], «ΨΗΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ» [G005] , «MEGA NEWS IN ENGLISH» [B017] QR και «NOW» [B997] QR δεν θα μεταδοθούν.
Την Πέμπτη 5 Μαρτίου το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
00:40 ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ [Β115]
02:00 MEGA NEWS REPORTAZ
03:00 Έκτακτη Ενημερωτική Εκπομπή: ΤΟ MEGA ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ [Β129] QR
Οι εκπομπές «VIDCAST» [BA01], «MEGA NEWS IN ENGLISH» [B017] QR και «NOW» [B997] QR δεν θα μεταδοθούν.
Την Παρασκευή 6 Μαρτίου η εκπομπή «MEGA NEWS ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» [ΒΑ04] θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια και το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
22:00 MEGA NEWS ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ [ΒΑ04]
02:00 MEGA NEWS REPORTAZ
03:00 Έκτακτη Ενημερωτική Εκπομπή: ΤΟ MEGA ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ [Β129] QR
Οι εκπομπές «MEGA STORIES» [B110], «ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ» [Β012], «MEGA NEWS IN ENGLISH» [B017] QR και «NOW» [B997] QR δεν θα μεταδοθούν.
5. Το Σάββατο 7 Μαρτίου το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
14:10 COSMOS NEWS [ B998]
15:00 Super League 2: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β – ΜΑΡΚΟ
17:00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ [W025020]
18:40 Ο. Τ. WEEK [Β996]
19:45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ [Β903]
20:30 TONIGHT [ΒΑ05]
22:00 Έκτακτη Ενημερωτική Εκπομπή: ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ [Β130] με τη Μάιρα Μπάρμπα
24:00 ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
00:10 ΕΞΠΡΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
Οι εκπομπές «VIDCAST» [BA01] για τις 17:00, «VIDCAST» [BA01] για τις 17:20, «ΒΙΛΑΤΖ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ» για τις 18:40 και «ΕΡΕΥΝΑ» [Β069] για τις 22:00 δεν θα μεταδοθούν.
6.Την Κυριακή 8 Μαρτίου το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
14:10 COSMOS NEWS [ B998]
15:00 Super League 2: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ
17:00 VIDCAST [BA01]
17:40 VIDCAST / FACE 2 FACE [BA01]
Οι εκπομπές «VIDCAST» [BA01] για τις 15:00 και «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΡΑ» [B128] για τις 15:20 δεν θα μεταδοθούν.
Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: