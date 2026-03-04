Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, με αραιές νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητοί και ασθενείς, ενώ στα ανατολικά θα επικρατούν βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά και θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές στα Δωδεκάνησα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί – βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί 2 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός με βόρειους ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς στα βόρεια.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026: Αραιές νεφώσεις, αρχικά στα δυτικά και βόρεια, που από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στα κεντρικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι 2 με 4 και στα πελάγη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στο Αιγαίο και την Εύβοια το πρωί, καθώς και στα ηπειρωτικά και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ανατολικοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι το βράδυ στα βορειοανατολικά έως 7 μποφόρ. Πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά.

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026: Αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τη νότια νησιωτική χώρα, με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα παραθαλάσσια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα για χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι ανατολικοί – βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στα δυτικά και έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα. Τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι – βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.