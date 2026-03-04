Επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικά περιστατικά στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και με τη συμμετοχή της Frontex.

Στην πρώτη επιχείρηση, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες περίπου 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία περισυνέλεξαν περίπου 45 άτομα νότια της παραλίας «Συνδωνία».

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ οι καιρικές συνθήκες παρέμειναν καλές καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, διευκολύνοντας τις προσπάθειες των αρχών.

Λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε δεύτερο περιστατικό στην ίδια θαλάσσια ζώνη, όταν πλωτό σκάφος της Frontex εντόπισε και διέσωσε περίπου 43 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο 47 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των επιβαινόντων στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τις επιχειρήσεις διάσωσης στη νότια Κρήτη.