Ολοκληρώθηκαν δύο κλαδικές συναντήσεις της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) στην Κρήτη, με σταθμούς το Ηράκλειο και τα Χανιά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο Ηράκλειο, η FedHATTA, με επικεφαλής της αποστολής τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Λύσανδρο Τσιλίδη, συμμετείχε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων φορέων, θεσμικών παραγόντων και των μελών της Ένωσης την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της Ομοσπονδίας στο νησί, παρουσιάστηκε η κλαδική ατζέντα ενημέρωσης με παρεμβάσεις της Εθνικής Τράπεζας (με τους κκ Νικόλαο Κάρλοβιτς και Αθηνά Πατεράκη) για προτάσεις στήριξης των τουριστικών γραφείων, του Κωνσταντίνου Αγραπιδά (Γενικού Διευθυντή, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) για τα εργασιακά ζητήματα και την ψηφιακή κάρτα εργασίας στον τουρισμό, του Ηλία Φουστέρη για τα λογιστικά/φορολογικά θέματα, καθώς και του Στέφανου Σιδηρόπουλου (HATTA Outdoors – STI / Ινστιτούτο Αειφόρων Διαδρομών) για τον τουρισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης έγινε αναλυτικός απολογισμός των δράσεων της προηγούμενης χρονιάς, συζητήθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου και τέθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι για το 2026, με έμφαση στην οδική ασφάλεια, τη θεσμική συνεργασία και τη διασφάλιση της ποιότητας των τουριστικών μεταφορών στην Κρήτη.

Αντίστοιχα, στα Χανιά, η FedHATTA συμμετείχε στην έκτακτη κλαδική – ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Κρήτης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Επιμελητήριο Χανίων, με αντίστοιχη στοχευμένη ατζέντα ενημέρωσης και λύσεων για τις ανάγκες των μελών των Ενώσεων της Ομοσπονδίας.

Ο πρόεδρος της FedHATTA δήλωσε: «Η FedHATTA, ως θεσμική οντότητα και εκπρόσωπος του κλάδου των ταξιδιωτικών γραφείων στην Ελλάδα, που έχει σκοπό την προώθηση και επίλυση ζητημάτων στον οργανωμένο τουρισμό, είχε την ευκαιρία να βρεθεί στην Κρήτη, να συναντήσει από κοντά τα μέλη των Ενώσεών της, και να ανοίξει έναν ουσιαστικό, παραγωγικό διάλογο πάνω στα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την αγορά, από τη χρηματοδότηση και τη στήριξη των επιχειρήσεων έως το εργασιακό πλαίσιο, τις λογιστικές υποχρεώσεις και την εύρυθμη λειτουργία της τουριστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, μέσα από τις κλαδικές ενημερωτικές συναντήσεις σε Ηράκλειο και Χανιά, αναδείχθηκε η ανάγκη για συντονισμένες λύσεις, σαφείς κανόνες και στενή συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των τουριστικών γραφείων και να διασφαλιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών προς τον ταξιδιώτη, τονίζοντας με έμφαση το γεγονός ότι η διακίνηση των ταξιδιών γίνεται μέσω των τουριστικών γραφείων.

Η συμμετοχή και το κλίμα ενότητας που διαπιστώσαμε επιβεβαιώνουν ότι ο κλάδος μπορεί να προχωρήσει μπροστά με ρεαλιστικές προτάσεις, τεκμηρίωση και κοινό μέτωπο, με στόχο ένα πιο σταθερό και λειτουργικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις μας, τους εργαζόμενους και το ελληνικό τουριστικό προϊόν».