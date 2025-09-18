Την επιτακτική ανάγκη να διευθετηθεί η διαδικασία έκδοσης θεώρησης εισόδου (βίζας) για τους Ινδούς πολίτες που επιθυμούν να επισκεφθούν τη χώρα μας, επανέλαβε η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) στο υπουργείο Εξωτερικών, ενόψει της σημαντικής ταξιδιωτικής ζήτησης που αναμένεται να εκδηλωθεί το επόμενο διάστημα από τους Ινδούς για την Ελλάδα με την έναρξη των πρώτων απευθείας αεροπορικών πτήσεων που προανήγγειλαν για το 2026 οι αερομεταφορείς AEGEAN και IndiGo.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ινδία, μια αγορά με πληθυσμό 1,4 δισ. κατοίκων και με ραγδαία αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη, αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αγορά-στόχο για τα ελληνικά τουριστικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στον εισερχόμενο τουρισμό και η δυναμική της είναι επιβεβαιωμένη αφού τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μεγάλο ενδιαφέρον για ταξίδια στην Ελλάδα.

Παρά τη νέα ώθηση που αναμένεται να προσφέρουν οι νέες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις Ελλάδας-Ινδίας, ο στόχος ενίσχυσης του ελληνικού τουρισμού από τη δυναμική ινδική αγορά παραμένει μετέωρος, καθώς η πολύπλοκη διαδικασία έκδοσης βίζας και το υψηλό ποσοστό απορρίψεων αποτρέπουν τους δυνητικούς επισκέπτες.

Ειδικότερα, η περίοδος αναμονής για την τελική ενημέρωση σχετικά με το εάν εγκρίνεται ή όχι μια βίζα φτάνει τους 2 μήνες, παρόλο που για τον έλεγχο της αίτησης είναι απαραίτητο να υποβληθούν αποδείξεις κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων. Αυτό σημαίνει ότι οι Ινδοί που επιθυμούν να επισκεφθούν την Ελλάδα πρέπει πρώτα να αναλάβουν το κόστος των κρατήσεων, για τις οποίες δεν γνωρίζουν αν θα αποζημιωθούν εφόσον δεν εκδοθεί η βίζα.

Ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης, δήλωσε: «Οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να καταβάλλουν προσπάθειες για το άνοιγμα της Ινδικής αγοράς, γεγονός που αποδεικνύει τις δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτήν, με αποκορύφωμα την ανακοίνωση της έναρξης των απευθείας πτήσεων από την AEGEAN. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση των υπηρεσιών έκδοσης θεωρήσεων εισόδου είναι σημαντικότερη από ποτέ, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε αίτηση θα ελέγχεται διεξοδικά πριν απορριφθεί. Με αυτό τον τρόπο θα αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στους ταξιδιώτες και θα αξιοποιηθούν οι τεράστιες δυνατότητες της εν λόγω αγοράς για περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού».