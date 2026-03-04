Εξωτερικά, το ανανεωμένο Sandero αποκτά πιο έντονη παρουσία στον δρόμο. Η νέα LED φωτιστική υπογραφή εμπρός και πίσω, η ανασχεδιασμένη μάσκα και τα pixel-style πίσω φώτα δίνουν μια πιο σύγχρονη και «δεμένη» εικόνα, χωρίς υπερβολές.

Στις εκδόσεις Stepway, ξεχωρίζει η χρήση του νέου προστατευτικού πλαστικού Starkle, το οποίο περιέχει 20% ανακυκλωμένο υλικό, ενισχύοντας τον crossover χαρακτήρα αλλά και το οικολογικό προφίλ του μοντέλου.

Στη βάση της γκάμας του Sandero, τοποθετείται ο 3κύλινδρος βενζινοκινητήρας TCe που από 100 PS αποδίδει – από 90 PS- και συνεχίζει να συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Όσον αφορά το Dacia Sandero Stepway, o βενζινοκινητήρας TCe παραμένει, συνδυάζεται και πάλι με το 6άρι χειροκίνητο σασμάν αλλά αποδίδει 120 PS.

Το ανανεωμένο Sandero προσφέρεται στην έκδοση Stepway, με περισσότερο off -road χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα προσιτή τιμή. Σύμφωνα με τη φίρμα η τιμή εκκίνησης είναι στα 17.350 ευρώ. Στη ελληνική αγορά είναι διαθέσιμο και το νέο Jogger που ξεκινάει από τα 24.200 ευρώ, με όλα τα μοντέλα της μάρκας να πλαισιώνονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Tο νέο Dacia Sandero ξεκινά από:

Sandero essential TCe 100 : από 15.950 ευρώ

Sandero expression TCe 100 : από 17.300 ευρώ

Sandero expression Eco-G 120 : από 17.600 ευρώ

Sandero expression Eco-G 120 EDC: από 19.300 ευρώ

Τιμές νέου Dacia Sandero Stepway στην Ελλάδα

Για το Sandero Stepway, με πιο crossover χαρακτήρα και τον πλουσιότερο εξοπλισμό, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: