Εξωτερικά, το ανανεωμένο Sandero αποκτά πιο έντονη παρουσία στον δρόμο. Η νέα LED φωτιστική υπογραφή εμπρός και πίσω, η ανασχεδιασμένη μάσκα και τα pixel-style πίσω φώτα δίνουν μια πιο σύγχρονη και «δεμένη» εικόνα, χωρίς υπερβολές.
Στις εκδόσεις Stepway, ξεχωρίζει η χρήση του νέου προστατευτικού πλαστικού Starkle, το οποίο περιέχει 20% ανακυκλωμένο υλικό, ενισχύοντας τον crossover χαρακτήρα αλλά και το οικολογικό προφίλ του μοντέλου.
Στη βάση της γκάμας του Sandero, τοποθετείται ο 3κύλινδρος βενζινοκινητήρας TCe που από 100 PS αποδίδει – από 90 PS- και συνεχίζει να συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Όσον αφορά το Dacia Sandero Stepway, o βενζινοκινητήρας TCe παραμένει, συνδυάζεται και πάλι με το 6άρι χειροκίνητο σασμάν αλλά αποδίδει 120 PS.
Το ανανεωμένο Sandero προσφέρεται στην έκδοση Stepway, με περισσότερο off -road χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα προσιτή τιμή. Σύμφωνα με τη φίρμα η τιμή εκκίνησης είναι στα 17.350 ευρώ. Στη ελληνική αγορά είναι διαθέσιμο και το νέο Jogger που ξεκινάει από τα 24.200 ευρώ, με όλα τα μοντέλα της μάρκας να πλαισιώνονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.
Tο νέο Dacia Sandero ξεκινά από:
Sandero essential TCe 100: από 15.950 ευρώ
Sandero expression TCe 100: από 17.300 ευρώ
Sandero expression Eco-G 120: από 17.600 ευρώ
Sandero expression Eco-G 120 EDC: από 19.300 ευρώ
Τιμές νέου Dacia Sandero Stepway στην Ελλάδα
Για το Sandero Stepway, με πιο crossover χαρακτήρα και τον πλουσιότερο εξοπλισμό, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
Stepway essential TCe 110: από 17.350 ευρώ
Stepway expression TCe 110: από 18.550 ευρώ
Stepway extreme TCe 110: από 19.750 ευρώ
Stepway expression Eco-G 120: από 18.900 ευρώ
Stepway extreme Eco-G 120: από 20.400 ευρώ
Stepway expression Eco-G 120 EDC: από 20.600 ευρώ
Stepway extreme Eco-G 120 EDC: από 22.100 ευρώ