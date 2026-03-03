Ένα βίντεο από την πρωτεύουσα του Λιβάνου την Βηρυτό κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη στιγμή που επιβατικό αεροπλάνο απογειώνεται από το αεροδρόμιο της πόλης, την ώρα που σημειώνονται εκρήξεις και υψώνονται πυκνοί μαύροι καπνοί. Οι εικόνες προέρχονται από το πρωί της Τρίτης, όταν ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Στο βίντεο διακρίνεται αεροσκάφος της Middle East Airlines να απογειώνεται κανονικά από τον διάδρομο. Καθώς απομακρύνεται και κερδίζει ύψος, το κάδρο ανοίγει, αποκαλύπτοντας στο βάθος της πόλης εκτεταμένα σύννεφα καπνού που αναδύονται από πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Η σκηνή, με τίτλο “Commercial plane takes off in Beirut as Israeli airstrikes hit Lebanon capital”, αποτυπώνει τη δραματική αντίθεση ανάμεσα στην κανονικότητα της απογείωσης και το χάος που επικρατεί στο έδαφος.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες για την πτήση ή για ενδεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα του αεροδρομίου. Το βίντεο, ωστόσο, καταγράφει με εντυπωσιακή σαφήνεια το σκηνικό που επικρατούσε την ώρα της απογείωσης, εν μέσω των επιδρομών.

Παραμένει επίσης άγνωστο εάν στο αεροσκάφος υπήρχαν επιβάτες.

