Η κοινή επιχείρηση ΗΠΑ–Ισραήλ βρίσκεται σε εξέλιξη και, μέχρι να κατακαθίσει η σκόνη, παραμένει δύσκολο να εκτιμηθεί ποιοι στόχοι επλήγησαν με επιτυχία και ποιοι παραμένουν στο Ιράν μετά τα πρώτα πλήγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ φέρεται να βρέθηκε μεταξύ των αρχικών στόχων, μαζί με στενούς πολιτικούς και στρατιωτικούς συνεργάτες του, που θεωρούνται κρίσιμοι για την επιβίωση του καθεστώτος.

Ο επιχειρησιακός στόχος φαίνεται να είναι σαφής: η αποδυνάμωση των πυλώνων του καθεστώτος σε βαθμό που η μεταπολεμική του επιβίωση να καθίσταται αδύνατη πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά. Η απομάκρυνση των προσώπων που στήριξαν το καθεστώς επί δεκαετίες θεωρείται προϋπόθεση ώστε οι Ιρανοί να μπορέσουν να πάρουν το μέλλον τους στα χέρια τους.

Ύστερα από χρόνια βίας, διαφθοράς και παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων, οι πολίτες του Ιράν βλέπουν πλέον, όπως σημειώνεται, τι έχει απογίνει το καθεστώς. Για πολλούς, το πείραμα της Ισλαμικής Επανάστασης φαίνεται να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του.

Η επόμενη ημέρα και ο ρόλος της αντιπολίτευσης

Καθώς η πίεση προς το καθεστώς αναμένεται να αυξηθεί, δημιουργείται το έδαφος για την ανάδειξη μιας οργανωμένης αντιπολίτευσης. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος θα καταφέρει να ενώσει τον λαό και να παρουσιάσει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση απέναντι στο θεοκρατικό σύστημα εξουσίας – και πότε θα συμβεί αυτό.

Η ιρανική αντιπολίτευση, εντός και εκτός της χώρας, καλείται να αντιληφθεί τη βαρύτητα της στιγμής. Αν το καθεστώς επιβιώσει, δύσκολα θα υπάρξει νέα ευκαιρία για αλλαγή. Αν, όμως, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης κατορθώσουν να συνενωθούν γύρω από έναν κοινά αποδεκτό ηγέτη ή ομάδα ηγετών που θα μπορούν να διεκδικήσουν τη νομιμότητα της εκπροσώπησης, τότε ενδέχεται να ανοίξει ο δρόμος για ένα καλύτερο μέλλον για τους Ιρανούς.