Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν προγραμματίσει να εξαπολύσουν την κοινή τους επίθεση κατά του Ιράν τη νύχτα της Παρασκευής, 27 Φεβρουαρίου 2026, αλλά τελικά την πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου. Όπως αναφέρουν οι «New York Times», η καθυστέρηση οφειλόταν σε πληροφορίες που σχετίζονταν με την εξουδετέρωση του Ιρανού ανώτατου Θρησκευτικού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ο χρόνος τελικά καθορίστηκε από μια αξιοσημείωτη επιτυχία των μυστικών υπηρεσιών», σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα, περιγράφοντας την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ.

Η απόφαση για την επίθεση

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «η CIA, η οποία παρακολουθούσε στενά τις κινήσεις του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, έμαθε ότι ο ανώτατος ηγέτης σχεδίαζε να βρίσκεται στο συγκρότημα κατοικιών του στο κέντρο της Τεχεράνης το Σάββατο το πρωί». Την ίδια στιγμή, Ιρανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες επρόκειτο να συγκεντρωθούν στον ίδιο χώρο.

Η CIA μετέφερε τις πληροφορίες στους Ισραηλινούς και οι ηγέτες των δύο χωρών αποφάσισαν να ξεκινήσουν τον πόλεμο με μια «τολμηρή επίθεση υπό το φως της ημέρας».

Η συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου

Το ρεπορτάζ των «New York Times» επισημαίνει τη σημασία της συνάντησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο στις 11 Φεβρουαρίου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επί τρεις ώρες «τις προοπτικές ενός πολέμου και πιθανές ημερομηνίες για μια επίθεση», καθώς και την πιθανότητα «ο πρόεδρος Τραμπ να καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν».

«Ο Νετανιάχου ήταν αποφασισμένος να κρατήσει τον Αμερικανό πρόεδρο στον δρόμο προς τον πόλεμο», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση, «ο Τραμπ κατέστησε σαφές δημοσίως ότι ήταν σκεπτικός ως προς τη διπλωματική οδό, απορρίπτοντας το ιστορικό των διαπραγματεύσεων με το Ιράν ως απλώς χρόνια “συζητήσεων και συζητήσεων και συζητήσεων”. Η απόφαση των ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν ήταν μια νίκη για τον κ. Νετανιάχου», σημειώνει χαρακτηριστικά η εφημερίδα.

Ο ρόλος του αντιπροέδρου και οι αντιδράσεις

Επίσης, η αναφορά των «New York Times» τονίζει επίσης τη στάση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, τον οποίο περιγράφει ως «μακροχρόνιο σκεπτικιστή των αμερικανικών στρατιωτικών επεμβάσεων στη Μέση Ανατολή». Παρά τον σκεπτικισμό του, φέρεται να υποστήριξε σε σύσκεψη στο Situation Room του Λευκού Οίκου ότι «αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επρόκειτο να χτυπήσουν το Ιράν, θα έπρεπε να χτυπήσουν δυνατά και γρήγορα».

Τέλος, ο ακροδεξιός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον εμφανίζεται, σύμφωνα με την εφημερίδα, ως μία από τις «λίγες φωνές που αντιτάχθηκαν στη στρατιωτική δράση». Ο Κάρλσον είχε συναντηθεί τρεις φορές με τον Τραμπ τον περασμένο μήνα, καλώντας τον Αμερικανό πρόεδρο να «περιορίσει» τον Νετανιάχου.

