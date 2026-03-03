Φυλάκιση 2 ετών και χρηματική ποινή 5 χιλιάδες ευρώ χωρίς δικαίωμα αναστολής στην έφεση ήταν η ετυμηγορία του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας με βάση την οποία καταδικάστηκε ο 36χρονος Γεωργιανός. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για παράνομη είσοδο στη χώρα και παραμονή.

Κατά τη διάρκεια της απολογία του ο κατηγορούμενος με τη συνδρομή μεταφράστριας, όπως απαιτεί ο νόμος, ισχυρίστηκε ότι είναι οδηγός νταλίκας.

Το δικαστήριο μετά την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης δεν έδωσε αναστολή στην έφεση.

Συνεχίζεται η έρευνα για την κατηγορία της κατασκοπείας

H δικογραφία που αφορά τη διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας, για την οποία προσήχθη αρχικά, παραμένει ανοιχτή στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για περαιτέρω έλεγχο. Ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν, θα κριθεί η δικονομική πορεία που θα ακολουθηθεί.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 36χρονος προσήχθη στην Αθήνα με την υποψία κατασκοπευτικής δραστηριότητας στη Σούδα. Οι κινήσεις του στη περιοχή της Σούδας προκάλεσαν την προσοχή της ΕΥΠ, η οποία ενημέρωσε άμεσα την ΕΛ.ΑΣ., η οποία με τη σειρά της προχώρησε στην προσαγωγή του για περαιτέρω έρευνα.

Ο προσαχθείς φέρεται ότι κινούνταν στην περιοχή γύρω από την βάση της Σούδας και φωτογράφιζε πολεμικά πλοία και για αυτό αποφασίστηκε η προσαγωγή του για περαιτέρω έρευνα, που έγινε τελικά στην Αθήνα, όπου αφίχθη αεροπορικώς. Ο 36χρονος είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 3 Φεβρουαρίου από τη Γερμανία και μετέβη απευθείας στην Κρήτη όπου διέμενε σε ξενοδοχείο κοντά στη ναυτική βάση.

Μάλιστα, φέρεται να επιχείρησε πρόσφατα να αλλάξει κατάλυμα ώστε να έχει καλύτερη οπτική επαφή με τον ναύσταθμο, ενώ βρισκόταν στην περιοχή και κατά την άφιξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου το οποίο τραβούσε φωτογραφίες, τόσο με κινητό όσο και με φωτογραφική μηχανή. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Γεωργιανός να συνέλλεγε πληροφορίες για λογαριασμό του Ιράν. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε κρίσιμους στόχους

Οι Αρχές ασφαλείας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η ΕΛΑΣ και η ΕΥΠ έχουν ενισχύσει τα μέτρα προστασίας σε κρίσιμες υποδομές και χώρους, με στόχο την πρόληψη ενδεχόμενων ενεργειών στη χώρα.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ασφάλεια των πρεσβειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ φρουρούνται και άλλοι στόχοι αμερικανικού και ισραηλινού ενδιαφέροντος, όπως ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, συναγωγές και κατοικίες.

Παράλληλα, σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται οι Αρχές στα σύνορα και στα αεροδρόμια, κυρίως στην Αθήνα και την Κρήτη, αλλά και σε περιοχές όπως η Αλεξανδρούπολη, η Ρόδος και άλλα νησιά, όπου ενισχύονται οι έλεγχοι και τα μέτρα ασφαλείας.