Νέα πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος εξελέγη η εισαγγελέας εφετών Ειρήνη Χρυσογιάννη, η οποία αναλαμβάνει τα ηνία της Ένωσης σε μια χρονική περίοδο μεγάλων θεσμικών αλλαγών, ενόψει και της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης ,αλλά και προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η δικαιοσύνη.

Κατά την πρώτη συνεδρίασή του, την 03-03-2026, ημέρα Τρίτη, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος εξέλεξε το Προεδρείο του και συγκροτήθηκε, σε σώμα, ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ειρήνη Κ. Χρυσογιάννη, Εισαγγελέας Εφετών,

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρετή Α. Σκαφίδα, Αντεισαγγελέας Εφετών,

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγελική Γ. Τριανταφύλλου, Αντεισαγγελέας Εφετών,

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θεολόγος Γ. Δελλήβεης-Δομένικος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτριος Θ. Αποστολάς, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

ΤΑΜΙΑΣ: Νικόλαος Χ. Κυπριτίδης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών,

ΜΕΛΗ: Χρήστος Δ. Νάιντος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών,

Αντώνιος Δ. Ματθιουδάκης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών,

Σοφία-Στυλιανή Θ. Στρογγύλη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης, σε ανακοίνωσή τους δίνουν μάλιστα και το στίγμα των επόμενων κινήσεων και πρωτοβουλιών επισημαίνοντας ότι « συναισθανόμενα την ευθύνη, που συνεπάγεται η εκλογή τους, προτίθενται να αναλάβουν κάθε πρωτοβουλία, προς την κατεύθυνση:

– της ενίσχυσης και προάσπισης του δικαιοδοτικού και θεσμικού ρόλου του Εισαγγελέα στη σύγχρονη κοινωνία, σε μια εποχή κρίσης και έντονης αμφισβήτησης των θεσμών και των αξιών, – της επιστημονικής και ποιοτικής αναβάθμισης του έργου και της προσφοράς του Εισαγγελέα στην απονομή της Δικαιοσύνης,

– της βέλτιστης προβολής και διεκδίκησης των αιτημάτων του Εισαγγελικού κλάδου στο πλαίσιο των επιταγών του Συντάγματος, ενόψει μάλιστα και της επικείμενης αναθεώρησης αυτού,

– της συσπείρωσης των μελών και της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες της Ένωσης, αφού αποτελεί κοινό τόπο ότι μόνο με συμμετοχή και συλλογική προσπάθεια έρχονται τα καλά αποτελέσματα,

– της έμπρακτης στήριξης κάθε συναδέλφου σε κάθε δίκαιο αίτημα του,

– της αναβάθμισης της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής των Εισαγγελιών και της κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι αποτελούν βασικό πυλώνα στην απονομή της δικαιοσύνης.