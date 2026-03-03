Εκδήλωση προβολής της Αθήνας και άλλων ελληνικών προορισμών σε 130 τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους από τη διοικητική περιφέρεια Auvergne-Rhône-Alpes πραγματοποίησε η Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας, στο πλαίσιο των νέων δυνατοτήτων για ταξίδια προς την Ελλάδα, που δημιουργεί η απευθείας αεροπορική σύνδεση της Αθήνας με την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, τη Λυών.

Η νέα αεροπορική σύνδεση Λυών-Αθήνα με τη Sky Express ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου 2025 και πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δύο φορές εβδομαδιαίως.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Cité de la Gastronomie της Λυών, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, σε συνεργασία με την αεροπορική εταιρεία Sky Express, το αεροδρόμιο της Lyon Saint-Exupéry και τον ξενοδοχειακό όμιλο Domes. Το «παρών» έδωσαν και τα στελέχη της πρεσβείας της Ελλάδος από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας, καθώς και η επίτιμη πρόξενος της Ελλάδας στη Λυών, Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου-Frank.

H προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Γαλλίας, Έμυ Αναγνωστοπούλου, παρουσίασε στους Γάλλους τουριστικούς πράκτορες την Αθήνα και πλήθος ελληνικών βιώσιμων και αυθεντικών προορισμών που μπορούν οι ταξιδιώτες να επισκεφθούν από την πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Όπως τόνισε η ίδια στην παρουσίασή της, «γιορτάζουμε μία γέφυρα ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, δύο τόπους της γαστρονομίας, της ιστορίας, του φωτός και της τέχνης της ζωής: Την περιφέρεια της Λυών και την Ελλάδα». Υπογράμμισε, επίσης, ότι για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού το άνοιγμα της νέας αεροπορικής σύνδεσης ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και την ανάπτυξη τουριστικών και πολιτιστικών ανταλλαγών, ενώ εκφράζει την κοινή επιθυμία να προσφέρουμε αυθεντικές και αξέχαστες εμπειρίες στους ταξιδιώτες.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η επίτιμη πρόξενος της Ελλάδος στη Λυών, Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου-Frank, ενώ σύντομες παρουσιάσεις έκαναν, επίσης, ο διευθυντής της Sky Express στη Γαλλία, Jean Brajon, η επικεφαλής Marketing του Αεροδρομίου της Λυών, Virginie Peillon και η σύμβουλος του ξενοδοχειακού ομίλου Domes στη γαλλική αγορά, Anne Daviaud.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πιάτα ελληνικής γαστρονομίας που ετοιμάστηκαν στον χώρο από την Ελληνίδα σεφ Νάγια Κωσταρά, αλλά και να απολαύσουν ζωντανή ελληνική μουσική.

H εκδήλωση αποτέλεσε μία εξαιρετική ευκαιρία διεύρυνσης του δικτύου συνεργατών της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Γαλλίας στην ευρύτερη περιοχή της Λυών, καθώς και ενδυνάμωσης των σχέσεων με τη γαλλική τουριστική αγορά και πολιτιστικούς φορείς, με τους οποίους εξετάστηκαν τρόποι συνεργασίας για την περαιτέρω προβολή και προώθηση της Ελλάδας εντός του 2026.