Ξεκίνησε η επίσημη λειτουργία γραφείου του ΕΟΤ στην Αυστραλία με στόχο την ενισχυμένη παρουσία της Ελλάδας και την ενδυνάμωση του brand της χώρας μας στην ιδιαίτερα σημαντική τοπική τουριστική αγορά.

Το νέο γραφείο του οργανισμού στεγάζεται στο γενικό προξενείο της Ελλάδας στην Μελβούρνη και αναμένεται να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των δύο πλευρών, ενισχύοντας τις τουριστικές ροές προς τη χώρα μας και προβάλλοντας τη μοναδική πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της, μέσα από εστιασμένες δράσεις ανάδειξης των θεματικών προϊόντων, των λιγότερο γνωστών προορισμών και των αυθεντικών εμπειριών που προσφέρει στους επισκέπτες της καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, επίσης, στην ανάπτυξη συνεργασιών με εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς, εξειδικευμένους επαγγελματίες και φορείς, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην προώθηση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου και αυθεντικού προορισμού.

Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Αυστραλίας ανέλαβε η Γεωργία Δημοπούλου, στέλεχος με πολύχρονη εμπειρία, βαθιά γνώση του τουριστικού αντικειμένου, καθώς και οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της αποστολής του ΕΟΤ στην περιοχή.