H κινεζική Xiaomi σχεδίασε το δικό της hypercar Vision Gran Turismo. Αυτό είναι το 51ο πρωτότυπο όχημα Vision Gran Turismo για τη γνωστή σειρά βιντεοπαιχνιδιών.

Το Xiaomi Vision Gran Turismo είναι ένα πρωτότυπο ηλεκτρικό hypercar σμιλεμένο από τον άνεμο. Το πιλοτήριο σε σχήμα σταγόνας είναι ενσωματωμένο σε ένα αμάξωμα σμιλεμένο με εγκοπές και αεραγωγούς, σχηματίζοντας αεροδυναμικά κανάλια σε όλο το όχημα. Το χαρακτηριστικό πίσω φως σε σχήμα φωτοστέφανου χρησιμεύει τόσο ως οπτικό εικονίδιο όσο και ως μια τεράστια έξοδος αέρα.

Το επίσημο δελτίο τύπου της Xiaomi επιβεβαιώνει ότι το Vision GT επιτυγχάνει συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,29 με δείκτη κάθετης δύναμης -1,2 και αεροδυναμική απόδοση 4,1.

Το πιλοτήριο περιλαμβάνει το Xiaomi Pulse, έναν έξυπνο βοηθό 360 μοιρών ενσωματωμένο στο ταμπλό που διαβάζει την κατάσταση και το περιβάλλον του οδηγού.

Η Xiaomi δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα τα τελικά νούμερα ισχύος του Vision Gran Turismo, αλλά αναμένεται να είναι κοντά στους 1.900 ίππους.