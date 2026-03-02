Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η χώρα του συνεργάζεται στενά με τους “φίλους” της στο πλαίσιο του σχεδίου προηγμένης αποτροπής που παρουσίασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτροπή επιθέσεων από “εχθρούς”.

«Η Πολωνία διεξάγει συζητήσεις με τη Γαλλία και μια ομάδα των πιο στενών Ευρωπαίων συμμάχων της για το προηγμένο πρόγραμμα πυρηνικής αποτροπής», έγραψε ο Τουσκ στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.

«Εξοπλιζόμαστε μαζί με τους φίλους μας ώστε οι εχθροί μας να μην τολμήσουν να μας επιτεθούν», πρόσθεσε ο Πολωνός πρωθυπουργός, δίνοντας έμφαση στη συλλογική διάσταση της αποτρεπτικής στρατηγικής.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε μια σημαντική εξέλιξη στο γαλλικό δόγμα πυρηνικής αποτροπής, επισημαίνοντας ότι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Πολωνία, έχουν “δεχθεί” να συμμετάσχουν στο νέο αυτό σχέδιο.

Η Βαρσοβία και το Παρίσι είχαν ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο μιας γαλλικής πυρηνικής ομπρέλας που θα καλύπτει και την Πολωνία, με αφορμή την υπογραφή νέας πολωνογαλλικής συνθήκης στο Νανσί το 2025.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι εξέφρασε τη στήριξή του σε ένα “πολωνικό πυρηνικό σχέδιο”, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.