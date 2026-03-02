Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπολύει επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ «σε όλο τον Λίβανο», σε απάντηση στα πυρά που εκτόξευσε το σιιτικό λιβανικό κίνημα προς το Ισραήλ. Πρόκειται για τα πρώτα πλήγματα μετά την έναρξη της επίθεσης εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 31 νεκρούς και 149 τραυματίες.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στη Βηρυτό. Πολλές οικογένειες εγκατέλειψαν τις εστίες τους στο νότιο τμήμα της χώρας, φορτώνοντας τα απαραίτητα στα αυτοκίνητά τους, με ορισμένα να έχουν δεμένα στρώματα στις οροφές.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους περίπου πενήντα χωριών σε όλο τον Λίβανο να απομακρυνθούν «τουλάχιστον 1.000 μέτρα» από κάθε πολυκατοικία, ενόψει των επικείμενων βομβαρδισμών.

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε ένα «βλήμα» που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο, ενώ άλλα έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές χωρίς να προκαλέσουν θύματα.

Αντίποινα για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ

Η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «μια ομοβροντία πυραύλων και ένα σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών» εναντίον του Ισραήλ. Όπως ανέφερε, η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο κατά τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης.

«Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας εκστρατεία εναντίον του Ισραήλ και είναι πλήρως υπεύθυνη για οποιαδήποτε κλιμάκωση», δήλωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ. «Κάθε εχθρός που απειλεί την ασφάλειά μας θα πληρώσει μεγάλο τίμημα», πρόσθεσε.

Ο στρατός προειδοποίησε ότι οι επιδρομές στο Λίβανο θα ενταθούν μέσα στην ημέρα.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr