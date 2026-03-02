Πυκνός καπνός υψώθηκε σήμερα από την περιοχή όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας και της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο πρακτορείο Ρόιτερς, στο σημείο επιχειρούν ήδη πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία KIPIC του εμιράτου ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι. Η επίθεση προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Νωρίτερα, οι αρχές του Κουβέιτ ανέφεραν ότι η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας αναχαίτισε απροσδιόριστο αριθμό drones. Όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής πολιτικής προστασίας στο υπουργείο Εσωτερικών, Μοχάμεντ Αλ Μανσούρι, οι δυνάμεις ασφαλείας «αναχαίτισαν ορισμένο αριθμό αεροπορικών στόχων τα ξημερώματα».

Video shows smoke rising from the US embassy in Kuwait. pic.twitter.com/csE0qRJeyX — NationSnap (@NationSnapIndia) March 2, 2026

BREAKING: 🇺🇸🇰🇼 Smoke rises from US embassy in Kuwait. pic.twitter.com/UTR4564box — The Terra Post (@TheTerraPost) March 2, 2026

Κλιμάκωση εντάσεων μετά τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ

Σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ από το Σάββατο, στους οποίους σκοτώθηκαν κορυφαίοι ηγέτες του κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, η Τεχεράνη εξαπολύει επιθέσεις εναντίον αραβικών κρατών της περιοχής. Κύριος στόχος φαίνεται να είναι οι αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας του Κουβέιτ, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και άλλοι 32 έχουν τραυματιστεί —όλοι αλλοδαποί— εξαιτίας των ιρανικών αντιποίνων. Τα δεδομένα δημοσιοποιήθηκαν χθες, Κυριακή, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

