Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ της Dubai BC επιβραβεύτηκε για τις εμφανίσεις του τον Φεβρουάριο, κατακτώντας το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη στη EuroLeague.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε έναν εντυπωσιακό μήνα, οδηγώντας την ομάδα του σε σημαντικές νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Ολύμπια Μιλάνο και τη Βιλερμπάν.

Σε αυτά τα παιχνίδια είχε μέσο όρο 14 πόντους, 5,5 ασίστ και 18,8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στο απόλυτο νικών της Dubai BC μέσα στον μήνα — επίδοση που του χάρισε και τον τίτλο του MVP.