Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν «κόπηκε» για την κάλυψη της θέσης του νατουραλιζέ από την Εθνική Τουρκίας, με τον αντιπρόεδρο της ομοσπονδίας να αποκαλύπτει τον λόγο, που αυτό συνέβη.
Συγκεκριμένα, ο Χαρούν Ερντενάι αποκάλυψε ότι η απόφαση για το «κόψιμο» πάρθηκε από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Εργκίν Αταμάν.
Πέρσι εξετάσαμε το ενδεχόμενο να πολιτογραφήσουμε τον Γουέιντ Μπόλντγουιν, αλλά στο τέλος η απόφαση του προπονητή είναι η πιο σημαντική και καθοριστική», ανέφερε ο Ερντενάι, με τον ίδιο να τονίζει παράλληλα ότι λήφθηκε υπόψη και η γνώμη του προέδρου της Ομοσπονδίας.
Η αναφορά για τον Μπόλντγουιν και τον Φλιν
«Όταν ψάχνεις για νατουραλιζέ, πρέπει να δεις τι τύπο παίκτη θέλεις. Γι’ αυτό προτιμήσαμε τελικά τον Μάλακαϊ Φλιν. Είναι θέμα επιλογής ανάμεσα σε στυλ παιχνιδιού. Και οι δύο είναι καλοί παίκτες», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπόλντγουιν μετράει τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Φενέρ, 14,4 πόντους, 5,8 ασίστ και 3,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.