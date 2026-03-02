Σε 6.492,7 στρέμματα ανέρχεται η έκταση που διατίθεται για τη χορήγηση αδειών νέας φύτευσης αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το 2026, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1% των συνολικών αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο προσδιορισμός των διαθέσιμων στρεμμάτων έγινε με βάση τη στάθμιση των αναγκών για νέες φυτεύσεις ανά περιφέρεια, η οποία προκύπτει από την αναλογία των επιλέξιμων εκτάσεων των αιτήσεων κάθε περιφέρειας προς το σύνολο των επιλέξιμων εκτάσεων σε επίπεδο χώρας.

Οι άδειες χορηγήθηκαν σε επίπεδο εννέα περιφερειών ή ομάδων περιφερειών, σύμφωνα με τη βαθμολογία των αιτούντων, τα κριτήρια προτεραιότητας, τον συντελεστή βαρύτητας και τον συντελεστή συμμόρφωσης, ενώ η κατανομή των στρεμμάτων ανά περιοχή βασίστηκε στις ανάγκες εγκατάστασης νέων φυτεύσεων για το 2026.

Συγκεκριμένα, οι περιφέρειες στις οποίες κατανέμονται οι άδειες είναι η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η ομάδα Κρήτη-Νότιο Αιγαίο-Βόρειο Αιγαίο-Ιόνια Νησιά-Ήπειρος.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι άδειες νέας φύτευσης αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το 2026 χορηγούνται ως εξής:

– Για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς, των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία μέχρι 1,5 για όλη την αποδεκτή τους έκταση.

– Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία μέχρι 2,1 για όλη την αποδεκτή τους έκταση. Στη συνέχεια λόγω ισοβαθμίας (βαθμολογία 1,5), οι αιτούντες κατατάχθηκαν κατά φθίνουσα σειρά αμπελουργικής εκμετάλλευσης, στην κατηγορία μεγαλύτερη των πενήντα (50) στρεμμάτων, διότι στις δύο προηγούμενες κατηγορίες δεν υπήρξαν επιλέξιμοι παραγωγοί. Το υπόλοιπο των διαθέσιμων εκτάσεων καλύφθηκε από επιλέξιμους παραγωγούς με αμπελουργική εκμετάλλευση 150,1 στρ.

– Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία μέχρι 3,0 για όλη την αποδεκτή τους έκταση. Στη συνέχεια λόγω ισοβαθμίας (βαθμολογία 2,5), οι αιτούντες κατατάχθηκαν κατά φθίνουσα σειρά αμπελουργικής εκμετάλλευσης και το υπόλοιπο των διαθέσιμων εκτάσεων καλύφθηκε από επιλέξιμους παραγωγούς με αμπελουργική εκμετάλλευση 5,2 στρ. από την κατηγορία η αμπελουργική εκμετάλλευση να είναι ίση ή μεγαλύτερη των πέντε 3(5) στρεμμάτων έως και είκοσι (20) στρέμματα και από επιλέξιμους παραγωγούς με αμπελουργική εκμετάλλευση 85,6 στρ. στην κατηγορία μεγαλύτερη των πενήντα (50) στρεμμάτων.

– Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία μέχρι 1,5 για όλη την αποδεκτή τους έκταση.

– Για την Περιφέρεια Αττικής χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία μέχρι 2,5 για όλη την αποδεκτή τους έκταση. Στη συνέχεια λόγω ισοβαθμίας (βαθμολογία 2,1), οι αιτούντες κατατάχθηκαν κατά φθίνουσα σειρά αμπελουργικής εκμετάλλευσης στην κατηγορία των πέντε (5) στρεμμάτων έως και είκοσι (20) στρέμματα. Χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς με αμπελουργική εκμετάλλευση από 17,8 έως και 10,7 στρέμματα.

– Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς, των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία μέχρι 1 για όλη την αποδεκτή τους έκταση.

– Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία μέχρι 2,1 για όλη την αποδεκτή τους έκταση. Στη συνέχεια λόγω ισοβαθμίας (βαθμολογία 1,5), οι αιτούντες κατατάχθηκαν κατά φθίνουσα σειρά αμπελουργικής εκμετάλλευσης στην κατηγορία μεγαλύτερη των πενήντα (50) στρεμμάτων. Χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς με αμπελουργική εκμετάλλευση 180,2 στρέμματα.

– Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία μέχρι 2,5 για όλη την αποδεκτή τους έκταση. Στη συνέχεια λόγω ισοβαθμίας (βαθμολογία 2,1), οι αιτούντες κατατάχθηκαν κατά φθίνουσα σειρά αμπελουργικής εκμετάλλευσης από 20 έως και 50 στρέμματα. Χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς με αμπελουργική εκμετάλλευση από 19,1 έως 11,3 στρέμματα.

– Για την ομάδα Περιφερειών Κρήτης – Νοτίου Αιγαίου – Βορείου Αιγαίου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία μέχρι 2,1 για όλη την αποδεκτή τους έκταση.