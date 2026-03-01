Η εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν, Νουρ Παχλαβί, απηύθυνε έκκληση προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να στηρίξει τους πολίτες που επιδιώκουν την ανατροπή του καθεστώτος στη χώρα της, δηλώνοντας πως «είναι η πρώτη φορά που έχουμε φτάσει τόσο κοντά».

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The California Post, η Παχλαβί ανέφερε ότι «σπαράζει η καρδιά της» για το Ιράν, παρότι δεν έχει επισκεφθεί ποτέ τη χώρα. Η 33χρονη είναι η μεγαλύτερη κόρη του Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος ζει εξόριστος και θεωρείται διάδοχος του ιρανικού θρόνου. Ο παππούς της, ο πρώην Σάχ του Ιράν, εκθρονίστηκε πριν από περίπου 47 χρόνια.

«Φανταστείτε αν αυτό συνέβαινε σε εσάς και τη χώρα σας» τόνισε, αναφερόμενη στις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις με δεκάδες νεκρούς στο Ιράν. «Αυτό συμβαίνει από την κυβέρνηση, την κυβέρνηση που υποτίθεται ότι πρέπει να τους προστατεύει, αλλά αντί αυτού διεξάγει πόλεμο εναντίον των ίδιων των πολιτών της. Είναι απίστευτα οδυνηρό να το βλέπεις, να το ακούς. Αλλά είναι δική μας ευθύνη να μην στρέφουμε το βλέμμα μας αλλού», πρόσθεσε.

Η Παχλαβί υπογράμμισε ότι «το καθεστώς δεν ήταν ποτέ τόσο αδύναμο», εκφράζοντας την πεποίθηση πως η διεθνής κοινότητα πρέπει να σταθεί στο πλευρό του ιρανικού λαού. «Ο λαός άκουσε πραγματικά, όταν ο Τραμπ τους είπε ότι η βοήθεια ήταν καθ’ οδόν και βγήκαν στους δρόμους. Φώναζαν το όνομά του, κρατούσαν πλακάτ με τη φωτογραφία του. Τον ικέτευαν να έρθει και να τους βοηθήσει, επειδή πολεμούσαν αυτή την κυβέρνηση με άδεια χέρια», κατέληξε η πριγκίπισσα.