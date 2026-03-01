Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας που συστάθηκε μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει αρχίσει το έργο του.

Μεταξύ άλλων, ο Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ΗΠΑ και Ισραήλ, δηλώνοντας ότι οι «ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα βυθίσουν τους εχθρούς τους στην απελπισία», υπονοώντας την αντεπίθεση που ετοιμάζει η Τεχεράνη μετά τα πλήγματα των Αμερικανών και των Ισραηλινών.

«Το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας ξεκίνησε το έργο του», δήλωσε ο Πεζέσκιάν, ιδρυτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Islamic Regime’s President, Masoud Pezeshkian: “Armed forces of the Islamic Republic are strongly targeting enemy’s bases and will continue to do so” [The rest is gibberish, just kissing Khamenei’s dead ass] #Iran pic.twitter.com/lv4P3qHW7y — Shin (@hey_itsmyturn) March 1, 2026

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά, θα συνεχίσουν να καταστρέφουν τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών μας. Ο μαρτυρικός θάνατος του ηγέτη της επανάστασης ήταν το αποκορύφωμα ετών θυσίας«, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πεζεσκιάν.

