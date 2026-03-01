Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας που συστάθηκε μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει αρχίσει το έργο του.

Μεταξύ άλλων, ο Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ΗΠΑ και Ισραήλ, δηλώνοντας ότι οι «ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα βυθίσουν τους εχθρούς τους στην απελπισία», υπονοώντας την αντεπίθεση που ετοιμάζει η Τεχεράνη μετά τα πλήγματα των Αμερικανών και των Ισραηλινών.

«Το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας ξεκίνησε το έργο του», δήλωσε ο Πεζέσκιάν, ιδρυτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά, θα συνεχίσουν να καταστρέφουν τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών μας. Ο μαρτυρικός θάνατος του ηγέτη της επανάστασης ήταν το αποκορύφωμα ετών θυσίας«, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πεζεσκιάν.

