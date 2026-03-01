Ο αριθμός των νεκρών από την πρόσκρουση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στην πόλη Μπεϊτ Σεμές αυξήθηκε σε εννέα, καθώς οι διασώστες ανέσυραν επιπλέον πτώματα από τα ερείπια.

Ο πύραυλος χτύπησε μια κατοικημένη περιοχή της πόλης, καταστρέφοντας μια συναγωγή και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε ένα δημόσιο καταφύγιο και σε γειτονικά σπίτια. Η υπηρεσία ασθενοφόρων μετέφερε 28 άτομα σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση.

Βίντεο αποκαλύπτει τη σφοδρότητα του χτυπήματος του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου ενώ όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ θα διερευνηθούν οι συνθήκες της πρόσκρουσης, συμπεριλαμβανομένης της ακεραιότητας του καταφυγίου.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα