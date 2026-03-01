Ο αριθμός των νεκρών από την πρόσκρουση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στην πόλη Μπεϊτ Σεμές αυξήθηκε σε εννέα, καθώς οι διασώστες ανέσυραν επιπλέον πτώματα από τα ερείπια.

Ο πύραυλος χτύπησε μια κατοικημένη περιοχή της πόλης, καταστρέφοντας μια συναγωγή και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε ένα δημόσιο καταφύγιο και σε γειτονικά σπίτια. Η υπηρεσία ασθενοφόρων μετέφερε 28 άτομα σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση.

Footage shows the aftermath of the Iranian ballistic missile impact in Beit Shemesh which killed at least six and wounded over 20. The video shows that the missile caused extensive damage to a bomb shelter. The Home Front Command is set to investigate the circumstances of the… pic.twitter.com/bVj7QIvodO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 1, 2026

Βίντεο αποκαλύπτει τη σφοδρότητα του χτυπήματος του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου ενώ όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ θα διερευνηθούν οι συνθήκες της πρόσκρουσης, συμπεριλαμβανομένης της ακεραιότητας του καταφυγίου.