Ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο Ψυχικό.

</p><p>

Οι διαδηλωτές, αντίπαλοι του καθεστώτος του Χαμενεΐ, άνοιξαν σαμπάνιες, χορεύουν δυτικά τραγούδια και ζητούν με συνθήματα να κλείσει η πρεσβεία.

Το κοντράστ συναισθημάτων είναι ορατό καθώς η ιρανική σημαία ανεμίζει μεσίστια στο κτίριο της πρεσβείας.

Στο διαδίκτυο έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο από την Τεχεράνη όπου πολίτες φαίνεται να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Celebrations reportedly breaking out in Tehran following news of Iranian Supreme Leader Ayatollah Khamenei’s death. pic.twitter.com/DsovnIn9or — euronews (@euronews) February 28, 2026

Σημειώνεται ότι η Τεχεράνη επιβεβαίωσε σήμερα (1/3) τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που ανταπέδωσε στοχοποιώντας το Ισραήλ και διάφορες αραβικές χώρες.

Ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ, που ανακοινώθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ χθες Σάββατο, επιβεβαιώθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να υπόσχονται «σκληρή τιμωρία» στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ.